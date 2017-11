Charlyn Corral quiere «dejar huella y ser un ejemplo» en el Levante EFE VALENCIA. Lunes, 13 noviembre 2017, 00:26

La delantera mexicana del Levante, Charlyn Corral, vive un gran momento, al ser la máxima goleadora de la Liga Iberdrola con nueve tantos, pese a que esta jornada no logró ver puerta en Albacete. Líder indiscutible del conjunto granota, que aspira a mantenerse un año más entre los grandes. «Me encuentro muy feliz y plena por llevar esos goles, pero para mí más importante es ser el ejemplo para mis compañeros y líder con mi esfuerzo», expresó Charlyn.

La mexicana quiere que su impronta quede marcada en el club de Orriols. «Me gusta donde esté dejar huella e impactar a mis compañeras. Me considero muy sociable y a quien me conoce no le defraudo porque siempre soy yo. Soy muy humilde y me gusta siempre trabajar más que las demás», agregó la futbolista.

Charlyn reconoció que será difícil acabar la temporada como máxima goleadora de la competición pero advirtió de que buscará «hasta el final» el que sería el primer trofeo como mejor anotadora en su tercera temporada en España. «Yo no voy a doblar las manos y por más que se acerquen otras jugadores porque son muy buenas voy a seguir trabajando», declaró.

«La verdad es que desde que vine al Levante siempre he soñado con ganar el título de Liga o de Copa, en mis dos años anteriores no ha podido ser», insistió. Este verano la plantilla cambió notablemente, con muchas caras nuevas en el equipo granota. «Necesitábamos tiempo, hubo muchos fichajes. No acabábamos de creer en nosotras mismas y el entrenador nos dijo que tuviéramos paciencia y ahora hemos mejorado», explicó.