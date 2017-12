Catalán, sobre la situación deportiva: «Yo también estoy preocupado y ocupado» Quico Catalán interviene ante los directivos del FROG. / irene marsilla El presidente del Levante asiste a la asamblea del FROG y escucha las críticas sobre la falta de espónsor y la paralización de la venta de títulos ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 12 diciembre 2017, 01:21

Después de las tiranteces de hace un año por el nuevo modelo de Fundación, anoche se produjo un claro acercamiento entre el presidente del Levante, Quico Catalán, y el FROG. La asociación de accionistas granotas celebró su asamblea general e invitó al máximo dirigente del club, quien acudió y escuchó las críticas y las aprobaciones de los presentes. Es más, admitió su inquietud por la situación deportiva del equipo. Después de dos meses y medio sin ganar en casa, el margen de error se agota.

Al finalizar la reunión, Catalán tomó el micrófono y emplazó a los asistentes al próximo lunes, cuando se celebrará la junta de accionistas del Levante, para responder las distintas cuestiones planteadas. Sin embargo, dirigiéndose a un socio que había transmitido su pesimismo por la dinámica del equipo y auguraba el descenso a Segunda, el presidente quiso lanzar un mensaje envuelto de tensión y responsabilidad.

«Yo también estoy preocupado y ocupado. Vamos a seguir trabajando. Hay que decir que hemos amortizado más de seis millones de euros de deuda con los acreedores durante el ejercicio pasado. Por estar en Segunda, este club no deja de ser operativo y eficiente, pero el gran objetivo es estar en Primera. No queremos volver a pisar la Segunda División. Pedimos el apoyo y el respaldo para los jugadores cuando salgan al Ciutat para que se sientan arropados. Es lo más importante en estos momentos. Las expectativas de los primeros partidos fueron muy altas. No es el mejor momento y los resultados en casa no están llegando. Nosotros nos dedicamos a trabajar en los despachos para tratar de dar los mejores mimbres», explicó Catalán. Habrá varios movimientos en el mercado de invierno.

Uno de los asuntos centrales de la asamblea fue la paralización desde hace más de un año de la venta de acciones del Levante. La Fundación, con el 69 por ciento del capitán social, está analizando diferentes mecanismos para reactivar el proceso, aunque todavía no hay una solución. Permanece a la espera de los informes que garanticen la legalidad de la operación y establezcan el actual valor de los títulos.

Algunos miembros del FROG lamentaron la falta de un patrocinador principal para el equipo. El Levante ha empezado a apostar por la alternativa de esponsors específicos para un solo partido y considera que, si la fórmula sigue funcionando, puede proporcionar unos ingresos equivalentes a los de un acuerdo para una temporada completa.

Antes de esta reunión, la Fundación del Levante se reunió en el estadio para preparar su postura de cara a la junta de accionistas. Además, José Manuel Fuertes, quien dirigió el órgano entre finales de 2009 y junio de este año, fue nombrado presidente de honor.