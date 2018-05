«Todo lo bueno que le ha pasado al equipo es gracias a Paco López» Pedro López, ayer tras firmar la renovación en las oficinas del Ciutat de València. / mario m. g. Pedro López Capitán del Levante | «El grupo se ha encontrado mucho más cómodo jugando con un 4-4-2 y presionando un poquito más arriba», dice el de Torrent tras renovar ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:42

Merced a su firma de ayer, Pedro López marcará un hito. El capitán del Levante formalizó la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2019, por lo que alcanzará su séptima temporada en el club en Primera División. Superará a un Juanfran García que paró la cuenta en seis. El de Torrent, a sus 34 años, acaba de vivir la etapa más impactante de su carrera deportiva con la reacción del equipo tras la llegada de Paco López al banquillo. El técnico de Silla le ha cautivado.

-Va a sumar ocho temporadas en el Levante, siete de ellas en Primera. Ningún futbolista ha vestido tantos años la camiseta azulgrana en la máxima categoría.

-Son anécdotas bonitas y agradables a nivel personal, pero siempre prima lo colectivo. Lo más importante es que el equipo va a estar un año más en Primera División y además está creciendo año tras año. Uno quiere crecer de la mano del club.

LAS FRASES «Voy a pelear para que no sea la última. Mi ilusión es retirarme en el Levante. En el fútbol nunca se sabe» «Nosotros nunca hemos dejado de creer en ningún entrenador. Tuvo mala suerte en varios partidos» «Todos los jugadores del equipo, si tuviéramos que poner dinero para que viniera, lo pondríamos»

-¿Qué supone renovar con 34 años?

-Es un reto porque me gustaría retirarme en el Levante por todo lo que representa y porque me identifico mucho con este club. Me hace muchísima ilusión seguir aquí. Tengo una sintonía muy buena con los compañeros, el cuerpo técnico, los empleados, los dirigentes... Quico Catalán -presidente- y Tito -director deportivo- han confiando mucho en mí y yo valoro mucho eso. Voy a partirme el alma por este equipo.

-La negociación fue muy breve.

-En estos casos, cuando el club quiere y tu también, normalmente en media hora lo tienes hecho. Pero vimos conveniente que se abordara antes oficialmente la renovación del míster, Lerma y Morales. El contrato en sí, en media hora estaba hecho.

-¿Piensa que ésta puede ser su última renovación en Orriols?

-Voy a pelear para que no sea la última. Mi ilusión es retirarme en el Levante, pero retirarme cuando me tenga que retirar. En el fútbol nunca se sabe. A lo mejor el año que viene yo me veo físicamente bien, pero el club no decide renovarme. Pues no colgaré las botas, evidentemente. Las colgaré cuando vea que físicamente no estoy bien o cuando vea que estoy sufriendo en el día a día. Me encanta el fútbol, entrenar y competir.

-¿La reacción del Levante con Paco López es la situación más sorprendente que ha vivido en su carrera?

-Seguramente sí. Nunca he tenido un entrenador que con tan poco tiempo haya conseguido unos resultados como los que hemos conseguido. Cómo trabaja, cómo analiza los partidos, la valentía con la que los afronta a la hora de presionar arriba, la confianza que da al jugador... Eso lo hemos notado a nivel de grupo y el equipo se ha reforzado. También han ayudado los resultados. Ha sabido qué teclas tocar para que el equipo reaccionase. No tengo ninguna duda de que todo lo bueno que le ha pasado al equipo es gracias al míster, porque es trabajo de él.

-¿Ha sido un cuestión más psicológica o táctica?

-Ha sido un poco de todo. Hubo un momento de la temporada en que el equipo estaba un poco bloqueado y sin confianza. Y la ventaja que hemos tenido es que Paco, desde fuera, podía seguir el equipo y valorarlo. Cuando le dieron el cargo, ya sabía más o menos qué teclas tocar. También es verdad que lo tenía fácil porque somos un grupo de jugadores que se entrega.

-¿El vestuario había perdido la fe en el discurso de Muñiz?

-Nosotros nunca hemos dejado de creer en ningún entrenador. Con cada entrenador que hemos tenido, hemos ido hasta el final, pero todos somos conscientes de que Muñiz tuvo mala suerte en varios partidos. Perdimos muchos encuentros en los últimos minutos. Y luego, con Paco, los hemos ganado. Esa es la realidad. Muñiz es un tío muy disciplinado y muy trabajador, pero no salieron las cosas como todos queríamos. Estuvimos muchas jornadas sin ganar y al final lo que mandan son los resultados. Pero como grupo, con nuestro entrenador vamos siempre a muerte.

-Pero Paco López y Muñiz tienen personalidades muy diferentes.

-El equipo se ha encontrado mucho más cómodo jugando con un 4-4-2 y presionando un poquito más arriba y dando Paco un par de pinceladas. No creo que haya mucho más. Este cambio ha venido con un sistema de juego distinto. Sólo con eso, el equipo recupera un poco más arriba el balón, hace más ocasiones y es más vertical. Con tres o cuatro cositas que hemos cambiado, el equipo parecía otro.

-Coke derrocha liderazgo y compite con usted por la titularidad en el lateral derecho. El Levante pretende hacerse con la propiedad del madrileño. ¿Qué le parece?

-En el fútbol nos conocemos todos. Hablas con tres personas y te dicen cómo es un jugador. Ya sabíamos que Coke era así. Ojalá se quede. En el vestuario es un tío muy querido, súper competitivo y un pedazo de jugador. Seguramente que todos los jugadores del equipo, si tuviéramos que poner dinero para que viniera, lo pondríamos. Es una persona que se hace mucho de querer y en estos seis meses se ha ganado el corazón de todos.