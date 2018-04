Bardhi se bate en duelo con Messi Sólo el argentino ha marcado más goles a balón parado en Liga que el levantinista | «Estos cuatro meses en que no he jugado he sufrido mucho. Gracias a mis compañeros y a la afición que me han apoyado», comenta MOISÉS RODRÍGUEZ* MRODRIGUEZ@LASPROVINCIAS.ES Miércoles, 25 abril 2018, 01:23

Enis Bardhi ha estado a punto de completar una vuelta entera sin ser titular en Liga. Pese a ello, el macedonio va a ser básico para que el Levante cumpla su objetivo en Liga. Messi, que ha disputado casi 1.400 minutos más que el centrocampista, es la piedra angular del Barcelona. Aunque no lo parezca, el jugador granota mantiene su particular duelo con el mejor futbolista del mundo: uno y otro son letales a balón parado.

Así lo demuestran las estadísticas. Messi atesora seis goles de falta en la presente Liga, en la que ha establecido el récord de marcar de golpe franco en tres jornadas consecutivas. ¿Y quién es el único futbolista que osa discutir la supremacía del argentino en esa faceta? Ni Cristiano, ni Griezmann: Enis Bardhi. Con los dos tantos que le endosó a Kepa, el macedonio acumula cuatro goles de falta en el campeonato. Hasta la fecha, sólo Messi, Bardhi y Arbilla han rubricado más de un tanto a balón parado.

«Estoy muy contento», acertaba a decir Bardhi el lunes por la noche antes de marcharse de San Mamés. Llevaba sus cascos blancos que tanto le han acompañado en los viajes de estos cuatro meses malos, pero esta vez lucía una sonrisa enorme. «Quiero dar las gracias a mis compañeros y a la afición. He sufrido mucho y me han apoyado», aseguró el macedonio en dos ocasiones. También tuvo palabras hacia el técnico Paco López: «Estuvimos hablando antes del partido y me dijo que sólo necesito trabajar».

Y es que los dos tantos que logró no fueron casualidad. Estaban analizados a conciencia. «Kepa se coloca más hacia el segundo palo en las faltas laterales y lo ha aprovechado, ha metido dos bombas que no veas», señaló Morales, que añadió: «En la primera la he visto salir y he pensado que buscaba más que alguien la penara. En la segunda he pensado, ¿este chaval qué hace? ¡Menudo hostión le ha dado! Ha pasado la barrera y poco podía hacer el portero».

Sobre con cuál de las dos faltas se queda, el propio Bardhi se decanta por la primera. «Era muy difícil, porque estaba muy a un lado. La segunda es más sencilla porque estaba más centrada», aseguró. «Estoy muy contento por los tres puntos que logramos. Es la noche más feliz desde que llegué al club», aseguró.

Y eso que, pese a los meses malos, ha marcado seis goles. Sólo el de falta ante la Real (el 3-0) se puede considerar intrascendente. Ante Deportivo y Valencia en casa y Eibar fuera, sus tantos sirvieron para empatar y los del Athletic suponen tres puntos. En total, seis, esto es, el 66% de la ventaja con respecto al descenso. «Con paciencia todo va a llegar a su sitio», indicó Bardhi, que quiere sentirse cada vez más importante en el Levante. De momento, ya puede decir que salió aplaudido de un estadio rival como San Mamés. «Yo estaba en mi sueño, no escuchaba nada», aseguró.