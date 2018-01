La Audiencia no se cree la versión de los jugadores del Levante sobre sus gastos Wellington a la derecha junto a su abogado el día que declaró ante la juez. / jesús signes Las magistradas ponen fin a la instrucción y dejan la causa preparada para celebrar el juicio por delitos de corrupción y falsedad documental ALBERTO MARTÍNEZ Sábado, 27 enero 2018, 01:02

Valencia La investigación del presunto amaño del Levante-Zaragoza giró alrededor de los movimientos económicos de los futbolistas de ambos equipos. La juez de instrucción, Isabel Rodríguez, no logró establecer un vínculo entre los 965.000 euros que extrajeron de sus cuentas los jugadores del conjunto maño y la ostensible disminución de gastos por parte de los granotas durante los meses posteriores al encuentro, disputado el 21 de mayo de 2011. Esa fue la clave por la que la magistrada decidió archivar la causa. Una postura desmontada por la Audiencia Provincial de Valencia, que ha decidido reabrir el procedimiento al entender que existen indicios suficientes para que los 42 imputados se sienten en el banquillo. No da validez a la versión que ofrecieron los azulgrana a la hora de argumentar el escasísimo ritmo de sus cuentas bancarias. Habrá juicio.

El caso fue archivado por Isabel Rodríguez el pasado 31 de julio, pero los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, la Liga y el Deportivo de la Coruña tuvieron el efecto buscado. Las magistradas de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia estimaron sus alegaciones, dictando el auto que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para celebrar el juicio por delitos de corrupción en los negocios y falsedad en documento mercantil.

El Zaragoza, con su triunfo ante el Levante en el Ciutat de València, eludió el descenso a Segunda División. El 14 de enero de 2015, fue admitida a trámite la querella presentada por Anticorrupción, que se basaba en que el Zaragoza ordenó transferir 965.000 euros a las cuentas bancarias del director deportivo, el entrenador y nueve jugadores de la entidad aragonesa. Según la Fiscalía, los mandatarios del club maño y los capitanes acordaron entregar esta cantidad si perdían.

«Las declaraciones de los jugadores y directivos del Zaragoza, son dispares entre sí e incluso contradictorias y excluyentes, no quedando, en última instancia justificado por ninguno de los testigos el destino del dinero recibido por transferencia los días 17 y 19 mayo, no consta los motivos por los que ha sido transferido, siendo igualmente en este punto contradictorios los testimonios de los intervinientes en los hechos», recoge el auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso alguno. Las magistradas tampoco se creen las explicaciones de los futbolistas del Levante sobre el descenso de sus gastos.

«Los informes de la Agencia Tributaria respecto de 17 jugadores del Levante concluye la existencia de una disminución de disposiciones en efectivo que no se compensa con un mayor gasto de tarjeta de crédito, lo que han admitido algunos jugadores del Levante, ofreciendo explicaciones unilaterales no acreditadas por el resultado de otras diligencias de investigación, otros ofrecen justificaciones poco verosímiles como que durante los meses investigados vivieron a costa y por cuenta de su familia directa o extensa, por hallarse en periodo vacacional, otros se han acogido a su derecho a no declarar», añade el auto, que considera que esta circunstancia resulta clave: «Debiéndose valorar en esta fase de la instrucción tanto aquellos indicios directos e incuestionables con base absolutamente objetiva, como los indicios indirectos, que al caso presente concurren en abundancia, en cuanto que las versiones exculpatorias carecen de una mínima solidez».

En un principio, se imputó a los 18 futbolistas granotas que fueron convocados, aunque la Audiencia no hace referencia a Wellington. Sobre Caicedo, Montero y Reina no aporta detalles concretos. Sí lo hace sobre:

GUSTAVO MUNÚA. «No retiró cantidad alguna de efectivo entre el 21 de mayo y el 7 de noviembre de 2011, en tanto que en igual periodo anterior al partido, efectuó 21 retiradas».

JAVI VENTA. «Los 141 días posteriores al partido hace un retirada de 700 euros. En los 141 días anteriores retira 10.200 euros en efectivo».

SERGIO BALLESTEROS. «Tampoco realiza extracción hasta el 1 de julio de 2011. Manifiesta que no se marchó de vacaciones a ningún sitio».

HÉCTOR RODAS. «Retira 290 euros durante los 141 días posteriores al partido, los 141 días anteriores había retirado 20.030 euros. Manifestó que por esa época vivía con sus padres».

XAVI TORRES. «Dispuso de 5.242 euros en los 141 días posteriores al partido, en los 141 días anteriores retiró 27.065 euros. Manifestó que por esa época vivía con sus padres».

MIGUEL PALLARDÓ. «Dispuso de 1.400 euros en los 141 días posteriores al partido, en los 141 días anteriores retiró 18.000 euros».

CHRISTIAN STUANI. «Dispuso de 4.950 euros en los 141 días posteriores al partido -realizando la primera extracción en fecha 10 de agosto-, en los 141 días anteriores retiró 33.090 euros».

MIQUEL ROBUSTÉ. «Dispuso de 983,19 euros en los 141 días posteriores al partido -realizando la primera extracción el 15 de agosto-, en los 141 días anteriores retiró 15.595,20».

RAFA JORDÀ. «No efectúa ninguna retirada de efectivo en los 141 días posteriores al partido, en los 141 días anteriores había retirado 6.100».

JUANFRAN GARCÍA. «No efectuó ninguna retirada en los 141 días posteriores al partido; en los 141 días anteriores al partido dispuso de 19.840 euros. Justifica la disminución por haber pasado el periodo vacacional en familia y por la devolución de un préstamo personal que le había realizado a un amigo, préstamo del que nada consta, más allá de su manifestación».

DAVID CERRA. «Justifica la disminución de gasto por haber pasado las vacaciones con su sus padres».

VICENTE IBORRA. «Presenta una considerable disminución, no ofrece más explicación que el de pasar las vacaciones en su localidad de origen».

XISCO MUÑOZ. «Señaló que el ingreso en efectivo por 24.000 euros efectuado en su cuenta procedía de dinero efectivo que tenía en casa».

RUBÉN SUÁREZ. «Dispuso de 0 euros de su cuenta y efectuó en la misma ingresos, afirmó que el dinero procedía de la devolución de un préstamo que le había hecho a sus padres».