El Atlético Levante da un paso de gigante a Segunda B Los jugadores celebran un gol. / levante ud El conjunto azulgrana supera al único equipo español que no había perdido esta temporada y tratará de culminar la faena en Buñol El filial asalta el campo del Calahorra y encarrila el play-off R. D. Lunes, 21 mayo 2018, 00:06

valencia. No sólo el primer equipo rompe barreras. Ayer, el Atlético Levante firmó firmó su particular gesta. Y es que los de Javier Olaizola consiguieron lo que nadie había logrado. Vencieron al Calahorra, que se alzaba como el único equipo de todas las categorías nacionales que todavía no había perdido durante la presente temporada. Un triunfo cargadísimo de valor. El filial granota se impuso por 1-2 en el campo de La Planilla y dejó encarrilado el play-off de ascenso a Segunda División B. El domingo, con el calor de la ciudad deportiva de Buñol, el conjunto azulgrana tratará de rematar la faena en el partido de vuelta.

1 CALAHORRA 2 ATLÉTICO LEVANTE Calahorra Gonzalo Gómez, Castro, Duro, Azparren, Parla, Almagro, Rodrigo, Barace (Chacón, 74'), Martín (Diabaté, 54'), Goñi (Barrón, 55') y Yasín Iribarren. Atlético Levante Cárdenas, Shaq, Aly, Mongil, Kaiser, Fran Manzanara (Andreu, 74'), Joan, El Hacen, Joel (Juan Delgado, 61'), Álex Cortell y Manu Viana (Javi Ramírez, 85'). Goles 0-1, Juan Delgado, de penalti (81'). 0-2, Álex Cortell (84'). 1-2, Rodrigo (93'). Árbitro Borja Munárriz Mateos. Amonestó a los locales Raúl Almagro, Eder Azparren, Javi Duro y Xabi Barace, así como al visitante Fran Manzanara.

Cuando el Barça cayó por 5-4 en Orriols, el Calahorra se quedó como el único equipo español que todavía no había sufrido ninguna derrota este curso. Si el Levante se encargó de romper la extraordinaria racha del Barcelona, ayer fue el turno del filial granota. Los de Olaizola asaltaron La Planilla merced a los goles de Juan Delgado y Álex Cortell, aunque en el último suspiro Rodrigo Sanz recortó distancias.

Fue un partido marcado por la igualdad y la intensidad. Ninguno de los dos equipos lograba hacerse con la posesión y las principales ocasiones llegaban a balón parado. Álex Cortell probó fortuna desde la frontal del área, pero su lanzamiento acabó en saque de esquina. El Calahorra respondió con un disparo de Rodrigo Sanz que se marchó fuera. Tanto los granotas como el conjunto riojano centraban sus esfuerzos en las tareas defensivas. Había que evitar riesgos.

Tras la reanudación, ambos equipos intentaron dar un paso adelante en busca de un gol que desequilibrara la eliminatoria. Manu Viana protagonizó una peligrosa internada que acabó en córner. Costaba sorprender al Calahorra, cuyos números en el Grupo 16 de la Tercera División resultan imponentes: 33 victorias, cinco empates, ninguna derrota, 131 goles a favor y sólo 11 tantos en contra.

Cárdenas se mostró seguro para detener un disparo de Rodrigo Sanz dentro del área. El delantero navarro y Yasín lideraban las ofensivas de un Calahorra que, con el empuje de su afición, buscaba adelantarse en el marcador. El conjunto riojano apretaba, aunque fue el Atlético Levante el que golpeó primero.

Los acontecimientos se precipitaron en el tramo final. A falta de nueve minutos para la conclusión del encuentro, el filial azulgrana dispuso de un penalti y Juan Delgado no perdonó. Sólo unos instantes después, Álex Cortell desató la euforia granota al firmar el segundo tanto. Ya en el tiempo añadido, Rodrigo Sanz puso el 1-2.

Un triunfo que permite al Atlético Levante dar un paso de gigante hacia Segunda División B, aunque todo se decidirá en Buñol. El partido de vuelta de la promoción se disputará el domingo a las 12 horas.

Otros resultados

Palencia Cristo-Orihuela 0-1

Tropezón-Castellón 1-1

La Nucía-Escobedo 5-3