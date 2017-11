Fútbol | Levante UD Álex Alegría se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada Alegría, durante un partido ante el Alavés. / LP El médico descarta un elemento común en las tres lesiones de rodilla que acumula el Levante: «En 2009 hicimos un estudio, es algo fortuito» EFE Sábado, 11 noviembre 2017, 08:19

El delantero del Levante Álex Alegría sufrió ayer una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de temporada, según informaron fuentes del club valenciano. El delantero del Levante, que está cedido por el Real Betis, se lesionó en el entrenamiento matinal celebrado en la ciudad deportiva de Buñol y las pruebas médicas a las que fue sometido confirmaron, después de un primer reconocimiento, el alcance de la lesión.

Alegría chocó con un compañero en un salto y en la caída sufrió un desequilibrio en la rodilla derecha que le provocó la rotura del ligamento cruzado. Esta lesión es la misma que ya han sufrido sus compañeros Roger Martí en julio durante la pretemporada e Iván López, que se lesionó hace justo hoy un mes y que se perderá lo que resta de campaña.

El Levante, además, también tiene lesionado al delantero Nano Mesa hasta el próximo mes de enero por un esguince de rodilla y utilizó la ficha de Iván López para contratar la semana pasada al delantero turco Enes Ünal, cedido por el Villarreal.

El traumatólogo y miembro del Panel Antidopaje de la UEFA José Nebot explicó que la rotura del ligamento cruzado de la rodilla sufrida hoy por el delantero del Levante Álex Alegría, tercera de este tipo en el equipo esta temporada, es «fortuita» y descartó que haya un elemento común en estos casos. Según declaró Nebot, médico del Levante entre 1993 y 2008, no existe ninguna causa compartida entre la lesión sufrida hoy por Alegría y la de sus compañeros Roger Martí e Iván López y explicó que en este tipo de lesiones la medicina no ha encontrado «ninguna conclusión» sobre su origen. «En 2009 hicimos un estudio en la Liga con setenta variables, desde los campos de entrenamiento a las distintas marcas de botas de los jugadores, y no encontramos ninguna conclusión. No existen, es fortuito», explicó a EFE el médico valenciano.

«Así como la reincidencia de lesiones musculares puede deberse a la preparación física o el campo de entrenamiento, en este caso no había nada que se repitiera en el noventa por ciento de las ocasiones», insistió. Nebot comentó que «no hay bibliografía publicada» en este tipo de lesiones de rodilla «ni se encuentran algo frecuente», aunque puntualizó que la forma de lesionarse este ligamento «siempre es la mismo».

El traumatólogo también descartó que el hecho de que dos compañeros hubieran sufrido ya esta lesión pueda haber afectado a Alegría. «Psicológicamente tampoco puede afectarle, si fuera él mismo jugador el que se ha lesionado en la rodilla varias veces, puede ser que tuviera miedo o si el jugador tuviera nervios o presión, pero no es este caso tampoco», matizó. Además, Nebot aseguró que el periodo de baja para este tipo de lesione es de «seis a ocho meses», aunque hay que tener en cuenta si se ha producido alguna otra lesión asociada en el menisco o en otra zona de la articulación dañada.