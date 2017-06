Theresa May revela su nuevo gabinete May sale de una iglesia. / Stefan Wermuth (Reuters) Downing Street había adelantado el viernes que no habría cambios en las principales carteras COLPISA / AFP Lunes, 12 junio 2017, 01:42

La primera ministra británica Theresa May reveló este domingo la lista completa de su nuevo gabinete, que presenta pocos cambios tras el revés sufrido en las elecciones del jueves en las que perdió su mayoría parlamentaria.

May designó a Damian Green, exministro de Trabajo y seguridad social como su nuevo brazo derecho, en el cargo de primer secretario de Estado. El secretario jefe del Tesoro, David Gauke, pasa a ocupar el puesto de Green, mientras que el líder de la Cámara de los Comunes, David Lidington, fue designado secretario de Justicia.

Lidington reemplaza a Liz Truss, muy criticada por su gestión y que pasa a ocupar el cargo de Gauke como secretaria jefa del Tesoro, el puesto más elevado de esa cartera después del de canciller de la Hacienda (ministro de Economía y Finanzas), que queda a cargo de Philip Hammond.

La principal sorpresa fue el nombramiento de Michael Gove como ministro de Medio Ambiente y Agricultura, menos de un año después de haber sido excluido del gabinete por May. "Sinceramente, no me esperaba este nombramiento", dijo Gove en declaraciones al canal Sky News.

Estos cambios menores en el gabinete fueron analizados como la respuesta de May tras quedar debilitada al convocar unas elecciones que terminaron siéndole adversas. Al anunciar este domingo la nómina completa de su futuro gabinete, May mantuvo a Jeremy Hunt como secretario de Salud, a pesar de las críticas que recibió por su manejo del Servicio Nacional de Salud. Liam Fox permanece como secretario de Comercio Internacional, un puesto creado el año pasado tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea para buscar socios comerciales fuera del bloque.

Downing Street había adelantado el viernes que no habría cambios en las principales carteras de la cúpula gubernamental británica. Además de mantener a Philip Hammond al frente de la Economía, también dejó en sus cargos a Boris Johnson (Exteriores), David Davis (Brexit), Amber Rudd (Interior) y Michael Fallon (Defensa).