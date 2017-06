Así era el 'héroe' del skate sobre el monopatín Ignacio Echeverría llevaba 30 años sobre ruedas. Era el 'skater' más veterano y sus colegas le veneraban MELCHOR SÁIZ-PARDO Jueves, 8 junio 2017, 12:39

‘Abo’, ‘El Abogado’ o simplemente ‘Echeve’. Pocos en el 'skateboard park' de Las Rozas sabían que se llamaba Ignacio, aunque en este espacio de hormigón y barras perdido entre urbanizaciones a las afueras del pueblo, Ignacio Echeverría pasó media vida ensayando trucos y dejándose la piel y las rodillas en continuas caídas.

No era ningún figura del skate, dicen los que les conocían y compartían horas con él encima del patinete. Pero a Ignacio le daba igual no ser el mejor. Le encantaba la tabla. Había vivido –cuentan en Las Rozas- desde los nueve años encima de las cuatro ruedas y en ese mundo había hecho grandes amigos. Unos compañeros que le veneraban, no por su estilo, sino por su forma de ser poco habitual en ese mundillo. Un hombre muy pausado, mayor que sus ‘colegas’ de monopatín y con una carrera profesional y académica muy abultada.

Era su pasión absoluta. Por eso le dio igual cumplir años y quedarse solo con su afición cuando sus amigos de la misma quinta dejaron el monopatín por el coche o la motocicleta. Con sus 39 años –dicen- era probablemente uno de los skater en activo más veterano de la Comunidad de Madrid, donde no era difícil verle en los espacios de hormigón del centro financiero de la capital donde se mueve el mundo de las tablas; o en Hurricane Indoor, en Pozuelo de Alarcón, uno de los grandes templos skater de España; o en las pistas de Comillas o bajo los puentes de las autovías. Allí donde hubiera posibilidad de practicar algún truco, allí estaba.

Echeverría, explica uno de sus amigos de entonces, solía grabarse para ver sus piruetas y sus fallos. Incluso tenía un canal en Youtube. Hace siete años, incluso llegó a hacer una 'promo' de sus habilidades con su nombre de guerra, ‘Abo’. 2 minutos y 48 segundos que dejan ver como eran el ‘héroe’ de Londres sobre el monopatín.

Homenaje en Las Rozas

La localidad de Las Rozas acogerá este jueves una concentración en homenaje a Ignacio Echeverría y de apoyo a su familia.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, explicó que la concentración tendrá lugar a las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento en "recuerdo a este héroe español" y en apoyo a sus familiares.

Además, comentó que se propondrá conceder el nombre de Ignacio Echeverría a un espacio público de la localidad y también ha conversado con los portavoces del resto de grupos municipales para otorgarle la Medalla de Honor del municipio.

Durante la jornada de ayer tuvieron lugar diversas muestras de reconocimiento y apoyo al fallecido. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó a sus padres, con los que ha conversado en dos ocasiones este miércoles.