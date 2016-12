Detenido un niño de 12 años en Alemania que intentó atentar en un mercado navideño

La Policía ha detenido a un niño alemán de origen iraquí de 12 años por intentar estallar una bomba en el mercado de Navidad de la ciudad alemana de Ludwigshafen y por tener relaciones con el grupo extremista autodenominado Estado Islámico, según ha informado la revista 'Focus'.

El detenido puso el pasado 26 de noviembre una mochila con una bomba de clavos casera en el mercado de Navidad de Ludwigshafen, pero el detonador no funcionó. 'Focus' ha señalado que el niño estaba "muy radicalizado" y, al parecer, fue instruido por un miembro de Estado Islámico.

Una persona que se encontraba en el mercado navideño llamó a la Policía tras encontrar la mochila y los artificieros desactivaron el detonador. Las autoridades han identificado y detenido al niño, quien se encuentra en un centro de detención de menores, y el Fiscal Federal se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este acto de subversión violenta.

El portavoz de la Fiscalía federal en Karlsruhe, Stefan Biehl, se ha limitado a confirmar el inicio de las pesquisas, lo que ya implica que se trata de un delito grave por la fiscalía que lo asume, pero ha evitado dar más detalles sobre el caso.

En una rueda de prensa, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, ha afirmado que la supuesta implicación de un niño de 12 años en un intento de atentado "naturalmente es una noticia que asusta a cualquiera". El portavoz no quiso hacer más comentarios y se limitó a señalar que lo correcto ahora es dejar investigar al Fiscal General.

Sin edad de responsabilidad penal

En tanto, el máximo responsable de la Fiscalía de Frankenthal, Hubert Ströber, ha señalado que el menor es nacido en esa misma ciudad, donde residía en el momento de los hechos que se están investigando. Agregó que tanto la Fiscalía federal como la oficina de protección de menores fueron informados acerca del entorno del niño.

La propia Fiscalía federal prescindió de una investigación contra el menor, que no ha alcanzado todavía la edad de responsabilidad penal. Un portavoz del ministerio de Justicia precisó que aunque una persona no haya alcanzada la edad de responsabilidad penal, eso no significa que "no exista culpabilidad" ni sanción posible.

El menor, con la autorización de sus padres, ha sido entregado a los servicios sociales, según las autoridades de Ludwigshafen.

Otro incidente

El 5 de diciembre, el joven trató de volver a colocar el explosivo entre unos arbustos junto al un centro comercial próximo al ayuntamiento de Ludwigshafen, esta vez dentro de una mochila con clavos, pero entonces un viandante vio algo sospechoso y alertó a la Policía.

La Policía informó del hallazgo de este explosivo el 5 de diciembre, que obligó a cerrar la zona temporalmente, y ya apuntó que un menor podría estar involucrado. Entonces, las fuerzas de seguridad apuntaron que la sustancia explosiva era una mezcla del contenido de fuegos artificiales y bengalas y que, pese a que podía arder fácilmente, no podía explotar.

"La policía extrajo una sustancia de este bote de cristal, la prendió y era inflamable", confirmó el portavoz de la Fiscalía de Frankenthal, al tiempo que señaló que las información disponible en las actas no revela cómo habría actuado la mezcla explosiva en caso de haber sido activada. La alcaldesa de Ludwigshafen, Eva Lohse, tiene previsto pronunciarse esta tarde sobre el caso.