Le Pen pide el fin de la educación gratuita para los extranjeros irregulares

La líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, ha abogado este jueves por el fin de la escolarización gratuita para los hijos de extranjeros que se encuentren en situación irregular.

Le Pen ha indicado en un encuentro organizado por el instituto demoscópico 'BVA' que Francia no dispone de los medios para sufragarla. "Creo que la solidaridad nacional debe ir dirigida a los franceses. No tengo nada contra los extranjeros, pero les digo: 'Si venís a nuestro país, no esperéis ser atendidos, curados, que vuestros hijos sean educados gratuitamente'. Eso se ha terminado. ¡Es el fin del recreo".

Según declaraciones recogidas por la emisora 'Europe 1', la dirigente del FN también desea una contribución al sistema escolar por parte del resto de extranjeros, "a menos que coticen en situación legal".

"Vamos a reservar nuestros esfuerzos y nuestra solidaridad nacional a los más humildes, a los más modestos, a los más pobres de entre nosotros", concluyó Marine Le Pen.

Los inmigrantes «no trabajan»

Asimismo, respondiendo a una pregunta sobre las pensiones y los inmigrantes,ha asegurado que la población de migrantes en Francia "no trabaja". "Hay gente que recibe una pensión por vejez con el único criterio de estar en Francia, tener 65 años, sin nunca haber trabajado ni cotizado (...) que recibe 750 euros por persona, 1.500 euros por pareja", mientras que, según ella, "algunos agricultores viven con 300 o 400 euros mensuales de jubilación", ha señalado.

Para recibir esta pensión de solidaridad por vejez los extranjeros deben tener un permiso de estadía desde al menos 10 años, ser refugiados, apátridas, haber combatido por Francia, o ser de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o de Suiza, además de residir en Francia.

Marine Le Pen es candidata a las elecciones presidenciales francesas de abril de 2017. A menos de cinco meses de los comicios, los sondeos señalan que Marine Le Pen pasaría a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el 7 de mayo de 2017.