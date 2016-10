Reino Unido indultará a miles de homosexuales condenados por leyes obsoletas

Reino Unido indultará a cientos de gays y bisexuales que fueron condenados bajo unas leyes de 'ofensa sexual' ya abolidas tras la exoneración, en 2013, del matemático y pionero de la informática Alan Turing. Los actos homosexuales no se despenalizaron en Reino Unido hasta 1967 y no fue hasta 2001 que la edad de consentimiento para los homosexuales se vio reducida a 16, igualándose a las que ya regían para parejas heterosexuales.

Lord John Sharkey, que ha presionado al Gobierno a conceder estos indultos, ha dicho que alrededor de 65.000 hombres fueron condenados bajo estas leyes ya derogadas, de los cuales unos 15.000 todavía están vivos.

El Gobierno ha dicho que cualquiera que hubiese sido declarado culpable por ser homosexual sería absuelto y para los que aún viven los delitos se eliminarían del expediente penal mediante el "proceso de indiferencia". "Es realmente importante que indultemos a las personas condenadas por delitos sexuales históricos de los que hoy serían inocentes", ha dicho el ministro de Justicia, Sam Gyimah.

El plan de indulto ha sido bautizado como "Ley Turing", en referencia al brillante matemático en tiempos de guerra que descifró el "irrompible" código Enigma con el que la Alemania nazi encriptaba sus comunicaciones. Turing fue despojado de su trabajo y castrado químicamente después de ser acusado de indecencia grave en 1952 por mantener relaciones sexuales con un hombre, lo que le llevó a suicidarse dos años después, con 41 años.

La reina Isabel le concedió a Turing el inusual perdón real póstumo en 2013, después de años de campaña por parte de los defensores, incluido el físico Stephen Hawking.

¿Qué pasa con Oscar Wilde?

"Alan Turing se lo merece", ha dicho a la radio BBC su sobrina, Rachel Barnes". "Hay que pensar que el hombre que descifró el código Enigma y que salvó millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial; y pensar en las terapias por las que pasó en manos del Gobierno en 1952 aún nos parece increíble", ha añadido.

Otro personaje perseguido por la misma legislación que se usó contra Turing fue el dramaturgo irlandés Óscar Wilde en 1895 durante las restricciones homosexuales victorianas. Fue sentenciado a dos años de trabajos forzados. Sin embargo, el periódico británico 'The Guardian' ha dicho que no está claro si Óscar Wilde estaría dentro de los indultados, ya que el Ministerio de Justicia ha dicho que ningún nuevo individuo sería identificado.

Un hombre que fue condenado por indecencia grave en 1974 dijo que no aceptaría un indulto y que quería una disculpa. "Aceptar un indulto significa aceptar que has sido culpable. Yo no he sido culpable de nada. Yo solo he sido culpable de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado", ha dicho a la cadena de televisión británica BBC George Montague.

Lord Sharkey ha dicho que un indulto es "probablemente la mejor manera de reconocer el daño real que las leyes injustas, crueles y homófobas han causado". "Espero que mucha gente se sienta exactamente de la misma manera", ha dicho a la radio BBC.