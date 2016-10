La Eurocámara debate regalar billetes de Interrail a los europeos que cumplan 18 años

La Eurocámara debate hoy la posibilidad de regalar un billete de Interrail a todos los europeos que cumplan 18 años. Este permite coger trenes sin límite hasta un mes por todo el Viejo Continente, una propuesta del Grupo Popular Europeo (PPE) para que los jóvenes "se sientan más cerca" de Europa.

"Europa está bajo presión, podemos encontrar energía para actuar y para ello hace falta que los jóvenes sientan más cerca de Europa", afirmó el líder de los populares europeos, Manfred Weber, en una clara intención de "ganar la batalla de los corazones" en un momento de auge del euroescepticismo. Weber hizo esta propuesta en la última sesión plenaria de Estrasburgo, durante el debate del estado de la Unión, para "despertar la conciencia europea entre los ciudadanos". "En tiempos en los que los gobiernos europeos parecen buscar más que nunca respuestas comunes, es tiempo de unir a la gente de nuevo", reza el texto de la propuesta.

La idea es que cada europeo (ciudadano o residente legal) obtenga, en el día de su mayoría de edad, un pase para viajar durante un máximo de un mes en tren. En los países que no forman parte de la conexión ferroviaria de Interrail –Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta– el regalo cubrirá el coste de cualquier otro medio de transporte utilizado para viajar a otros Estados miembros, como el ferry o el autobús. El programa sería financiado con presupuesto europeo, en cooperación con las compañías ferroviarias y espera ser operativo en 2018. Para ello, Weber ya ha anunciado que se reunirá en la próximas semanas con asociaciones de jóvenes y compañías de transporte.

Socialistas y verdes secundan la propuesta

Falta ahora la respuesta de la Comisión Europea (CE), necesaria para que el proyecto se haga realidad, después de que los socialistas y Los Verdes hayan secundado ya la propuesta. La iniciativa busca "complementar" otros programas de intercambio en la UE, como el programa Erasmus, y "permitir a todos los jóvenes descubrir la riqueza de Europa, también a aquellos que no tienen dinero en el bolsillo", aunque sin llegar a cubrir gastos de alojamiento ni manutención del viaje.

Eso sí, abre la puerta a "acciones paralelas" a nivel local o regional. "Las ciudades y regiones europeas podrán lanzar proyectos para atraer a estos jóvenes, desde cursos de idiomas hasta actividades culturales y sociales, por lo que no necesitarían mucho presupuesto para su estancia", añade la propuesta.

Según el estudio "Generation What", promovido por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) alrededor de un tercio de europeos no conoce a nadie en otro Estado miembro, y casi un cuarto (23%) no habla ninguna lengua extranjera. La propuesta también está orientada a animar a los jóvenes a utilizar la red ferroviaria europea, en la que la UE ha invertido 23.400 millones de euros entre 2007 y 2013 y espera destinar 29.900 millones para el periodo 2014-2020.