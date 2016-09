Dos detenidos tras el hallazgo de un coche con bombonas de gas junto a Notre Dame

Dos personas se encuentran detenidas en relación con el hallazgo el pasado sábado de un coche con varias bombonas de gas en su interior aparcado en las proximidades de Notre Dame en París, según fuentes policiales citadas por los medios locales.

Aunque inicialmente se detuvo a seis personas, según la cadena iTélé, cuatro de ellas han sido puestas en libertad, mientras que otras dos siguen bajo custodia, incluida una mujer que figura en la conocida como 'lista S'.

Uno de los detenidos, según las fuentes consultadas por Reuters sería el propietario del vehículo, quien figuraría en el registro de personas sospechosas de radicalización islamista. Al parecer, según 'Libération', el vehículo no tenía matrícula.

Según un responsable consultado por la agencia británica, el coche tenía los intermitentes puestos cuando fue encontrado y en su interior había siete bombonas de gas, una de ellas vacía y colocada en el asiento del copiloto.

"En el coche no había ningún ocupante, estaba como abandonado", ha explicado una fuente a 'Le Figaro', aclarando que "las bombonas no estaban conectadas a ningún detonador, no había ninguna cadena pirotécnica". El registro realizado por la policía científica permitió identificar rápidamente a uno de los últimos ocupantes del vehículo, ha precisado el diario.

La sección antiterrorista de la Dirección General de Inteligencia Interior (DGSI, por sus siglas en francés) se ha hecho cargo de la investigación.