El príncipe saudí: «Ya es hora de que las mujeres comiencen a conducir sus coches»

El multimillonario príncipe y magnate saudí, Al Walid bin Talal al Saud, ha reclamado el derecho de las mujeres de su país a conducir, que hasta el momento no tienen reconocido, según un comunicado difundido en las últimas horas.

"Ya es hora de que las mujeres comiencen a conducir sus coches y de que pasemos página en este tema, de la misma forma que lo hicimos con decenas de otros asuntos importantes", se indica en el texto publicada en la cuenta de Twitter del empresario saudí.

كفى نقاش:



حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs



Stop the debate:



Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT