Las negociaciones para un alto el fuego en Siria, pendientes de «un par de duros asuntos»

El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, ha asegurado que se han logrado superar algunos asuntos técnicos, pero que aún quedan "un par de duros asuntos" por solucionar para alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego en Siria con Rusia.

"Todavía, como digo, quedan un par de asuntos duros por resolver", ha subrayado Kerry tras reunirse durante un par de horas con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la cumbre del G-20 en Hangzhou (este de China). El presidente de EE UU, Barack Obama, había adelantado antes en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May, en Hangzhou que ambos países trabajaban a "contrarreloj" para lograr una tregua que permita introducir más ayuda humanitaria en el país.

Kerry, líder de las negociaciones con la parte rusa, ha llamado a la calma. "Tomaremos el tiempo necesario para asegurar que estamos haciendo esto de la manera en la que haya más probabilidades de éxito", ha manifestado. "No nos vamos a acelerar y no vamos a comprometernos con algo que no tenga una oportunidad legítima de ser un trabajo bien hecho", ha enfatizado. Muchos asuntos técnicos han sido resueltos, ha indicado, no obstante, y ha añadido que las dos partes tienen que asegurarse de que están "cómodos" con cómo resuelven los puntos en los que aún difieren. Kerry ha informado de que las negociaciones con la delegación rusa continuarán mañana por la mañana, cuando se celebra la segunda y última jornada de la cumbre del G-20 en Hangzhou.

Optimismo ruso

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, ha afirmado con más optimismo que el mostrado por Kerry que Moscú y Washington están cerca de conseguir un acuerdo sobre Siria. "Os digo sin titubear que estamos cerca de un acuerdo (...) y no hay ningún fundamento para suponer que esto colapse", ha dicho el viceministro ruso a un grupo de periodistas.

Riabkov ha explicado que la reunión que mantuvieron hoy Lavrov y Kerry ha ayudado a avanzar hacia un acuerdo. Al mismo tiempo, ha indicado que de momento no puede pronosticar cuándo será anunciada la consecución del acuerdo. "Hay una frase muy buena: 'no hay nada acordado mientras no esté todo acordado'", ha sentenciado.

Mientras Obama ha hablado hoy del conflicto sirio en una reunión en Hangzhou con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, no se prevé un encuentro oficial entre el líder estadounidense y su par ruso, Vladímir Putin.