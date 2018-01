Revelaciones sobre Trump. Podemos discutir sobre si es ético o no contar las intimidades de quien ha sido tu jefe una vez terminada la relación. Hay cuestiones de confianza, confidencialidad, intimidad y educación que deberían ser preservadas, en cualquier caso, pero sobre todo si tu jefe es el presidente de los Estados Unidos.

Las revelaciones que se cuentan en un libro que Trump esta intentando impedir que se publique no me sorprenden pero sí me preocupan porque confirma la personalidad egocéntrica y egoísta del presidente de una de las grandes superpotencias mundiales cuyas decisiones nos afectan a todos.