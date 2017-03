Trump culpa a los republicanos ultraderechistas del fracaso de su reforma sanitaria

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha culpado hoy a los congresistas republicanos del ultraderechista Caucus de la Libertad del fracaso de su reforma sanitaria, retirada el pasado viernes por la falta de apoyo dentro de su propio partido.

"Los demócratas están sonriendo en (Washington) DC porque el Caucus de la Libertad, con la ayuda de (las organizaciones conservadoras) Club For Growth y Heritage, han salvado Planned Parenthood & Ocare", afirma Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Democrats are smiling in D.C. that the Freedom Caucus, with the help of Club For Growth and Heritage, have saved Planned Parenthood & Ocare!