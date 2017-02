Trump abre un nuevo frente con Australia tras colgar al primer ministro

Hi han espanyols als que tampoc han deixat entrar en Estats Units, i no des de que està Trump. Simplement, per que ací tenim segles de convivència amb els àrabs i hi ha una gran part de la població que té rasgos físics pròpis dels àrabs. I ací encara hi ha gent que s'identifica amb Trump, quan si anareu als Estats Units, per a ells serieu ractats com a fem del que no deixen entrar allí. Però res, vosaltres a la vostra.