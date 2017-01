Obama recibe a Trump en la Casa Blanca antes de la investidura

El presidente electo de EE UU, Donald Trump, ha entrado en la Casa Blanca junto con su esposa, Melania, para reunirse con Barack y Michelle Obama antes de partir todos al Capitolio para la ceremonia de transmisión de mando. El mandatario saliente se despidió minutos antes del Despachó Oval, donde pasó unas tres horas antes de entregar el cargo a su sucesor. Al salir por última vez del Despacho Oval como presidente del país, Obama fue preguntado por los periodistas sobre sus últimas palabras a los estadounidenses y su respuesta fue: "Gracias".

Trump, acompañado por el vicepresidente electo, Mike Pence, y la esposa de este, Karen, acudió a la Casa Blanca para tomar un té protocolario tras asistir a un servicio religioso en una iglesia frente a la residencia presidencial. Obama y su esposa, Michelle, recibieron al matrimonio Trump, que llegó en un vehículo blindado negro, en la entrada de la Casa Blanca.

El presidente electo dio inicio al día en que será investido presidente de Estados Unidos con la asistencia a una misa en una iglesia frente a la Casa Blanca.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!