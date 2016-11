Trump pagará 23 millones de euros para cerrar el caso de su fallida universidad

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado pagar 25 millones de dólares (23 millones de euros) a un grupo de exestudiantes de su ya inexistente Universidad Trump, para poner punto final a los incontables procesos por estafa. De acuerdo con el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, más de 6.000 exestudiantes de la fracasada universidad se beneficiarán de la indemnización. De esta forma, el acuerdo pone fin a dos demandas colectivas y a un juicio iniciado por Schneiderman en 2013 por haber "estafado a los neoyorquinos que trabajan duro".

Los estudiantes que presentaron la demanda colectiva afirman haber sido víctimas de publicidad engañosa tras haber pagado hasta 35.000 dólares y no haberse beneficiado de los servicios prometidos por el programa educativo, que no otorgaba diploma. La universidad estuvo activa entre 2005 y 2011 y Trump aseguró durante mucho tiempo no sentirse intimidado ante la posibilidad de tener que ir a juicio, ya que así podría demostrar su inocencia.

En plena campaña electoral, publicó un mensaje en la red Twitter donde afirmó que podría haber aceptado un acuerdo para cerrar el caso pero que no lo haría "por una cuestión de principio". Pero su abogado afirmó la semana pasada en Los Ángeles, durante una vista celebrada en el marco del primer proceso, estar abierto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso.

Durante la campaña presidencial, Trump había criticado reiteradamente al juez encargado de la demanda colectiva, Gonzalo Curiel, acusando al magistrado nacido en Indiana (norte de EE UU) de no poder ser imparcial a causa de sus orígenes mexicanos.