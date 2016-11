Dimite la alcaldesa que dijo que Michelle Obama era «un simio con tacones»

La alcaldesa de la localidad estadounidense de Clay, Beverly Whaling, ha anunciado su dimisión este martes tras la polémica que se ha desatado por un comentario publicado el fin de semana en Facebook que describía a la primera dama, Michelle Obama, como "un simio con tacones".

"Yo, Beverly Whaling, dimito con efecto inmediato como alcaldesa de la ciudad de Clay", ha dicho en un escueto comunicado, según informa la cadena local WCHS-TV.

A Whaling le ha costado el cargo su 'me gusta' a las palabras de la directora de desarrollo de Clay, Pamela Ramsey, que escribió en Facebook: "Será refrescante tener una primera dama guapa, elegante y dignificante en la Casa Blanca. Estoy cansada de ver a un simio con tacones".

Tanto Whaling como Ramsey han tenido que retractarse por la ola de críticas que han recibido y que se ha traducido incluso en una campaña 'on line' para exigir la dimisión de ambas. Hasta este martes había recogido más de 140.000 firmas. "Me gustaría disculparme por cualquier daño no intencionado que haya causado mi comentario", dijo Whaling en un comunicado anterior. "No pretendía ser racista en absoluto (...) Quienes me conocen saben que no soy racista", afirmó.