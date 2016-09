Trump y sus constantes sorbidos con la nariz acaparan las redes sociales

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha acaparado la atención de las redes sociales durante el primer debate presidencial celebrado la noche del lunes por lo que los usuarios de Twitter han bautizado ya como #Trumpsniffle.

Durante el debate, se ha podido ver y escuchar al rico empresario sorber ruidosamente con la nariz mientras se enfrentaba a su rival demócrata, Hillary Clinton, lo que ha provocado el citado 'hashtag'. Según un ayudante de su campaña, el magnate, de 70 años, no estaba resfriado.

La 'twitteresfera' se ha llenado de memes y animaciones a medida que los usuarios han tratado de adivinar qué es lo que estaba provocando que Trump hicera esos ruidos con su nariz. Inmediatamente, han surgido cuentas de parodia como @TrumpsSinuses y @TrumpSniff que han ganado un gran número de seguidores.

Howard Dean, antiguo candidato demócrata a la Casa Blanca, ha dejado caer en su cuenta en Twitter que los ruidos podrían obedecer al consumo de drogas por parte del magnate. "Me he dado cuenta de que Trump está sorbiendo todo el tiempo. ¿Consumidor de coca?", se ha preguntado.

El acontecimiento político más tuiteado

Varios tuiteros han aprovechado para devolver a Trump sus reiteradas críticas sobre la salud y resistencia de Clinton, de 78 años, que este mismo mes ha tenido neumonía. "Estoy preocupado por la salud de @realDonaldTrump, ¿son los sorbidos un síntoma de algo más serio? #sniff #debatenight", ha escrito en su cuenta un usuario Scott Charton. "¿El resfriado de DT se va a convertir en un tema no?", ha preguntado David Gregory, otro usuario, en referencia a las declaraciones de Trump respecto al estado de salud de su rival después de que ésta reconociera que tenía neumonía a raíz de un pequeño desvanecimiento durante el homenaje a las víctimas del 11-S.

Trump picked the wrong day to give up sniffing glue #TrumpSnifflepic.twitter.com/TSq7CscuQ2