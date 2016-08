Trump reta a Clinton a publicar su historial médico detallado

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha retado este lunes a su rival, Hillary Clinton, a publicar su historial médico detallado, después de que su entorno haya difundido rumores sobre que la demócrata esconde supuestos problemas de salud.

"Creo que ambos candidatos, la deshonesta Hillary y yo, debemos publicar historiales médicos detallados. ¡Yo no tengo ningún problema en hacerlo! ¿Hillary?", ha escrito Trump en su cuenta de la red social Twitter, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta.

