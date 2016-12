Adiós multitudinario a Fidel en Santiago, cuna de la revolución cubana

Después de recorrer casi mil kilómetros y doce provincias, las cenizas de Fidel Castro recibieron un último baño de masas por las abarrotadas calles de la ciudad de Santiago, donde germinó la revolución que él lideró y donde sus restos mortales descansarán para siempre.

El cortejo fúnebre que transporta la urna funeraria entró alrededor del mediodía en esa ciudad, donde hizo un amplio recorrido de casi dos horas que pasó por el Parque Céspedes y terminó en el Cuartel Moncada, escenario en 1953 de la primera acción armada de los rebeldes liderados por Fidel contra Fulgencio Batista.

"Es histórico que sus cenizas pasen justo por el Moncada, pero también por todo Santiago, que lo adora. Porque Fidel no nació aquí, pero es santiaguero", contó Ramón Reina, de 73 años, teniente coronel jubilado de la Fuerzas Armadas. Conoció al comandante en 1960, con solo 16 años siendo "un simple soldado" en la comandancia de Jiguaní (Granma), donde Fidel apareció un día por sorpresa junto con la revolucionaria Celia Sánchez: "Es incalculable la impresión que me causó. Ha sido una persona tan noble, sencilla, honesta, humana, tan cariñosa y tan modesta".

Ramón esperaba el paso de la comitiva ante la posta 3 del cuartel de Moncada, lugar por el que los rebeldes liderados por Fidel Castro asaltaron ese edificio el 26 de julio de 1953. El asalto fue fallido, costó la vida a muchos de esos jóvenes rebeldes y los sobrevivientes, como Fidel y Raúl, fueron encarcelados y luego amnistiados y exiliados a México. Pero esa fecha se considera el inicio de la Revolución, que finalmente triunfó en enero de 1959.

"Es importante estar aquí como joven revolucionario, dando muestra de patriotismo y rebeldía, que es lo que significa el 26 de julio, para honrar a Fidel, que siempre luchó por sus principios y nunca los traicionó", señaló Rolando Aroche, juez de 33 años. Para Aroche, Cuba sin Fidel va a seguir igual, porque "su legado sigue vivo" y, en todo caso, "habrá mayor unidad viendo cómo toda Cuba se ha unido, de una provincia a otra para dar despedirle".

La comitiva militar que acompaña las cenizas del líder cubano desde la partida el pasado 30 de noviembre de La Habana realiza el recorrido inverso a la Caravana de la Libertad, el viaje a lo largo de toda la isla que los "barbudos" de Sierra Maestra hicieron entre el 1 y el 8 de enero de 1959, cuando derrocaron al régimen de Fulgencio Batista. Esa caravana partió hace casi 58 años del Parque Céspedes de Santiago, después de que Fidel Castro pronunciara allí, el 1 de enero de 1959, su primera arenga tras el triunfo de la revolución cubana y, para rememorar ese momento, el cortejo fúnebre hizo allí la única parada del recorrido por la ciudad.

En ese lugar se encontraban presentes Fidel Castro Díaz-Balart, el hijo mayor del líder cubano, así como varios de sus sobrinos, hijos del presidente Raúl Castro. Frente a miles de personas que ondeaban banderas y gritaban "Yo soy Fidel" y debajo del balcón donde habló en esa ocasión, se desplegó una pantalla gigante para reproducir un vídeo con el discurso que Fidel Castro pronunció en ese mismo lugar el 1 de enero de 1984.

Con motivo del 25º aniversario de la revolución, Fidel declaró Santiago de Cuba como 'Ciudad Heroica', por su protagonismo en las luchas por la independencia y en el proceso revolucionario, unas palabras que muchos hoy rememoraron entre lágrimas en esa plaza.

"El comandante era y sigue siendo el comandante y lo queremos mucho. Aquí todo va a seguir adelante, no está él pero lo seguimos sintiendo como si estuviera", decía entre lágrimas Virgen, una santiaguera jubilada que portaba un cartel de Fidel de joven. Marianela, una oficial del Ministerio de Interior ya retirada, dice no tener palabras para definir a Fidel, a quien le debe todo: "Me quedé huérfana muy pequeña y gracias a él y a una beca para La Habana, estudié y hoy soy lo que soy y tengo una casa digna". "Para mí Fidel es mi corazón. Viva Fidel", termina diciendo.

Tras su periplo por la ciudad de Santiago, donde una multitud abarrotó las calles para despedirse de su comandante, la cenizas de Fidel Castro se colocaron en la Plaza de la Revolución "Antonio Maceo", dentro del mausoleo dedicado a este héroe independentista, donde pasarán la noche.

Los actos fúnebres por Fidel culminarán el domingo con la ceremonia de inhumación, íntima y cerrada a prensa y público, en el cementerio de Santa Ifigenia, necrópolis de próceres y mártires, donde descansará junto al héroe nacional cubano, José Martí.