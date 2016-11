La Cuba que deja Fidel

¿Qué va a pasar en Cuba con la muerte de Fidel Castro? . "Grandes funerales", ironizaban a veces los cubanos de la calle al minimizar el impacto que tendría en la isla la desaparición del padre de la revolución cubana. "Los cubanos ya enterraron hace tiempo a Fidel", declaraba un diplomático occidental que vivió varios años en Cuba. "Ellos tienen la cabeza puesta en el futuro, para muchos no es más que un glorioso recuerdo", agrega bajo condición de anonimato. "Con la muerte de Fidel, la situación política y económica probablemente se abrirá. Le quitará un peso a Raúl. El no tendrá que preocuparse más por las contradicciones con su hermano mayor, una personalidad avasalladora", dijo a Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, un centro de estudios estadounidense.

Els EUA i Europa haurien d'ajudar als cubans a acabar amb el règim dictatorial.

Todo esto antes de Castro 18 ° El primer edificio construido en hormigón armado en todo el mundo se encuentra en La Habana: El Focsa en 1952.

19 ° En 1954, Cuba tenía una cabeza de ganado por persona. El país ocupa el tercer lugar en América Latina (después de Argentina y Uruguay) en el consumo per cápita de carne.

20 ° En 1940, Cuba fue el primer país latinoamericano en tener un presidente de la raza negro, elegido por sufragio universal por mayoría absoluta, cuando la mayoría de la población era blanca.

21 ° En 1955, Cuba fue el segundo país en América Latina con la tasa de mortalidad infantil más baja (33,4 por mil).

22 ° Cuba tenía más coches en las calles de La Habana que en todo Brasil.

23 ° Cuba fue el primer país en tener televisión en color en América Latina.

24 ° En 1958, Cuba fue el segundo país en emitir una transmisión de televisión en color.

25 ° En 1959, La Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de cines: (358), superando a Nueva York y París, que fueron segundo y tercero respectivamente.





Me encantaría que me explicarais como era el régimen de CHILE,GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA, BOLIVIA, EN PARAGUAY , LA GUERRA SUCIA EN ARGENTINA... durante muchos años en la década de los 70 y 80, porque si no recuerdo mal eran REGIMENES MILITARES AUTORITARIOS donde murieron muchísimas personas y aquí solo se habla de CUBA y FIDEL, por favor que se note esa cultura que quieren demostrar algunos, no sea que nos estemos perdiendo algo...

Hombre, es que si la noticia es de Fidel y Cuba lo normal es que se hable de Fidel y Cuba, lo que no es tan normal es que se ehen balones fuera. No sé si me entiendes...

Perfecto, hablar de CUBA como se merece, con todo su esplendor, hay gente que estada descontenta, no lo niego,pero hay muchísima gente agradecida a tener un Pais en el que las mujeres tienen un papel en la sociedad, en la que cualquier persona si quiere estudiar Medicina no tiene ningún impedimento ni traba, en el que los recursos naturales son patrimonio de todos y no un NEGOCIO ESPECULADOR para pocos como ha pasado en España, que no sabemos hacer otra cosa o no nos apetece... NO SE SI ME EXPLICO ( No me entiendes )...

¿Con todo su esplendor? Vaya, ya veo que destilas imparcialidad por doquier, pero en fin, ya que has empezado a comparar con España pues bueno, comparemos. En España, como en todo país real existen desigualdades de renta entre la población, pero tenemos algo que impide que el gobierno te mande a la policía a casa por disentir de sus políticas, creo que se llamaba ''separación de poderes'', y también hay algo que impide que te metan en un zulo y te torturen durante meses llamado ''derechos humanos'', que por mucho que algunos inventen, en España está mucho más presente de lo que se piensan. Además, si los ciudadanos españoles abandonamos España. a diferencia del caso cubano, a nosotros se nos deja volver a nuestro hogar. En cuanto a la sanidad, la española, al igual que la cubana, parecen tener buena fama (no conozco la sanidad cubana de primera mano, pero si es cierto que hay algunos dictadores cuidan de este aspecto de la vida de los ciudadanos, no olvidemos que fue Franco, amigo de Fidel, el creador de la Seguridad Social, que cosas). En cuanto a la especulación, bueno la verdad es que la alianza entre constructoras, bancos y partidos políticos debería ser algo seriamente controlado. Y, sin embargo, en España, por mucho que se predique lo contrario, nadie muere de hambre (causa real de la mayoría de ''revoluciones'' a lo largo de la historia) y la prensa puede criticar libremente los malos usos de las instituciones anteriormente mencionadas. Luego ya el asunto de que las mujeres no tienen un papel en la sociedad, que aquel al que le llegue la nota no reciba beca o el oxímoron de lo mío es mío y lo tuyo también, pues bueno, discutir eso con alguien de una imparcialidad y objetividad como la tuyas me parece, a todas luces, una pérdida de tiempo.

Dictadura y de rojos...?? Hambre ...miseria y piojos...

cualquier dictadura, incluso la de derechas, como la que hubo en españa. desde luego.....lo tuyo es un querer y no poder en toda regla

La dictadura de Franco (con todos su males) dejo España rica y con una democracia.La de Castro en la puta ruina y con el hermano heredando el poder...

Y lo tuyo es no saber y no querer saber, porque mira que eres racano en conocimientos, y no te digo ná en entendimiento.

A Fidel li van sobrar 40 anys en el poder.... Pq el q van aconseguir en la primera etapa contra Batista i eeuu va ser històric.

Sempre he escoltat q és millor una mala democràcia que una bona dictadura

Totalment daccord! Un dels millones comentaris! Lo important es que duren por al poder...eleccions i exes "coses"...

Pués fallas a pitos y a blancas mante. Ni aciertas en tu primer comentario ni en el segundo. Ni todo es blanco ni todo es negro, hay grises y matices, pero para los totalitarios solo hay blanco y negro, o sea en tu caso castellanuzos que es el negro y después los tocados por la gloria como tu que sois los renegados de vuestra propia identidad que es el blanco, y además puro e inmaculado.

Onse presidench norteamericans en toch el seus echersits no varen poder en ell; asi quatre gats de compromis van fer caure a paco cams y a rita.

La guerra fria no te suena de nada? q mala es la ignorancia.

A todos los q apoyais a fidel os deseo que tengais una vida igual de buena q la q han tenido los cubanos los ultimos 60 años.

eso de libertad de expresión, solo cuando la derecha habla, no?.

No te entiendo



Se espera un rosario de reclamaciones de bienes incautados por la tirania. Más de 3000 familias españolas perdieron todos sus bienes. Solo gallegas más de 800.

Algo no entiendo ¿Por qué no puedes recorrer La Habana con el Street View de Google?

Gracias. Ahora entiendo como dicen que ese pais es un ejemplo, pues me extrañaba.

Supongo que el hecho de que exista un bloqueo económico impuesto por los USA y que impide que las empresas operen en la isla no tiene nada que ver....

Pel mateis motiu que el valensia no ecsistich pal traductor Google Translator.

Perquè és una dictadura, i no permeten que graben els de google earth.