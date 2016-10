'El Chapo' podría morir por «malos tratos» antes de su extradición

El narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán podría morir antes de ser extraditado a Estados Unidos, debido, según denuncia uno de sus abogados, a su deteriorado estado de salud por los "malos tratos" que recibe en prisión.

El letrado Andrés Granados dijo que Guzmán podría fallecer en diciembre si continúa recibiendo "malos tratos" dentro de la prisión de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, donde esta recluido desde mayo pasado. "Así me lo comentó él (Guzmán). Su estado de salud está deteriorado, se siente mal, le están quitando el medicamento. Parece que el Gobierno federal lo quiere matar antes que extraditar", dijo el letrado, entrevistado en el aeropuerto de Ciudad Juárez después de visitar al reo.

Aseguró que su cliente le dijo que quizá no sobreviva hasta diciembre, ya que su organismo "ya no puede". Guzmán, según la defensa, está tomando más de cuatro medicamentos para el dolor de cabeza, antidepresivos y ansiolíticos, entre otros fármacos. "Queremos que tengan bien claro que él no se va a suicidar; el daño que pudiera sufrir es por la tortura y el aislamiento que le está provocando el Gobierno federal", dijo el abogado.

Asimismo, aseguró que el proceso de extradición de su cliente a Estados Unidos es "circo y teatro". "Lo que en realidad está pasando es una distracción para no perseguir a los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz que se robaron millones de pesos. Nosotros tenemos aún más recursos y pretendemos irnos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos", acotó.

"Le duele el cerebro"

Previamente, Silvia Delgado, abogada de Guzmán en Ciudad Juárez, dijo que el capo está algo mejor anímicamente que hace unos meses porque la semana pasada tuvo la visita de su esposa, Emma Coronel, pero le preocupa su salud mental porque "le duele el cerebro" y experimenta pérdida de memoria. "Nos puso mucho énfasis en su estado de salud. Él dice que no atentaría contra sí mismo por sus dos hijas (pequeñas), pero hizo hincapié en que le ayudemos con su estado de salud", afirmó tras visitar al capo en la prisión.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México informó el jueves de que fue notificada de resoluciones emitidas por un juzgado contra los amparos interpuestos por el capo para impedir su extradición a EE UU, donde las cortes de varios estados lo requieren para juzgarlo por delitos como asociación delictiva, delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros. La defensa del narcotraficante, que ha escapado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad del país (2001 y 2015), confirmó el mismo día que recurrirá la decisión judicial.