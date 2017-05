Una víctima de 18 años, a Ariana Grande: «Emocionada por verte»

La joven Georgina Callander, de 18 años, es una de las primeras víctimas identificadas tras el atentado terrorista de la pasada noche durante el concierto de Ariana Grande en Mánchester en el que han fallecido 22 personas.

Según publica el Daily Mail en su edición online, la adolescente era una gran seguidora de la artista y había publicado el día anterior en su cuenta de twitter lo emocionada que se sentía por verla: «Tan emocionada de verte mañana». La víctima estudiaba Salud y Asistencia social y era natural de la localidad de Leyland.

“I’m so lucky to have known you”. Friends pay tribute to #Manchester terror attack victim Georgina Callander. https://t.co/Xq3bXZl6Xdpic.twitter.com/3Kabk8oUND