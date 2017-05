Las cinco posibilidades de Julian Assange

3

Assange siempre consideró que la investigación por violación de la que era objeto en Suecia no era más que una maniobra para extraditarlo a Estados Unidos, donde previsiblemente sería juzgado por la publicación de documentos secretos militares y diplomáticos. Esa posibilidad no ha desaparecido, y la fiscalía británica no ha querido pronunciarse sobre si tiene sobre la mesa una demanda de extradición de Washington.

Estados Unidos tampoco aclara sus intenciones. Cuando le preguntaron al fiscal general Jeff Sessions si la detención de Assange era una prioridad, no aclaró si había solicitado formalmente su captura y se limitó a decir que "buscaremos meter en la cárcel a algunas personas".