Lo que piensa Donald Trump de España

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido en varias ocasiones a España, tanto en redes sociales como en sus mítines y charlas. ¿Qué es lo que piensa sobre nuestro país?

Una de las declaraciones más recordadas del líder republicano tuvo lugar en 2012 cuando se refirió a España para anunciar el hundimiento del Euro, catalogando a la economía europea como «un absoluto desastre». En aquel año, Trump consideraba que la incertidumbre política y económica que se vivía en España representaba una oportunidad para que los inversores estadounidenses se lanzarán a buscar posibles negocios. «España es un lugar increíble, en un gran país, pero está enfermo, tiene fiebre, y hay que aprovechar este momento», decía.

My @SquawkCNBC interview re: Europe's financial mess, investing in Spain, Germany's economy and the future of the Euro http://t.co/MtwYtrNz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2012

Trump también ha mencionado a España para hablar de las energías renovables. El multimillonario siempre ha restado importancia al cambio climático y ha criticado el alto coste de las energías renovables. En una ocasión, el empresario se apoyó en los recortes en España para dudar de la necesidad de apostar por la energía eólica: «El gobierno español está cerrando los molinos de viento. Su mantenimiento es mayor que sus ingresos», tuiteó en enero de 2013.

Spain's government is closing down wind turbines--- the maintenance is higher than the income. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2013

La primera ocasión en la que Trump nombró a España en su cuenta de Twitter fue en 2012 para criticar el gasto realizado por Michelle Obama y una de sus hijas en Marbella en el año 2010, vacaciones que costaron casi medio millón de dólares a las arcas públicas estadounidenses.

The Obama's Spain vacation cost taxpayers over $476K http://t.co/W6kIpd5x They love to spend money. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2012

Ya en 2015, Trump se refirió a España en su cuenta de Twitter para destacar que la modelo sevillana Desiré Cordero estaba entre su top 5 personal en el concurso de Miss Universo, certamen que por aquel entonces estaba entre sus propiedades empresariales.

La última visita del presidente electo norteamericano a España fue en 2014 cuando acudió a Barcelona para dar varias conferencias sobre motivación empresarial en un evento organizado por ACN.