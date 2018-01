Vecinos de Paiporta estudian instalar cámaras de seguridad ante la oleada de vandalismo Miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local, con las regidoras de Paiporta. / lp Miembros del Ejecutivo y de los cuerpos de vigilancia se reunieron ayer con representantes de las comunidades afectadas para explicar las medidas adoptadas DANIEL NAVARRO PAIPORTA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:18

Los vecinos de la calle doctor Marañón de Paiporta estudian tomar medidas de seguridad ante «la oleada masiva de pinchazos de ruedas» que están sufriendo sus vehículos.

Tal y como ya avanzó ayer LAS PROVINCIAS, desde principios de año más de 100 vehículos han sufrido daños como consecuencia de este incremento de los ataques en la zona, cuestión que ha llevó ayer a los vecinos a organizar una reunión urgente para tomar medidas para atajar esta situación.

Entre las medidas que están sobre la mesa estaría «instalar una red de cámaras de videovigilancia», aseguró una de las vecinas afectadas. De igual manera, apuntaron que «se están barajando diferentes opciones para prevenir nuevos daños». Hasta el momento, los propios afectados se habían organizado en pequeñas «patrullas vecinales», teniendo que realizar turnos durante la noche para peinar los aparcamientos y revisar que todos los coches estacionados se encontraban en buen estado.

Tras la quejas vecinales de esta semana, la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la concejala de Interior, Beatriz Jiménez, se reunieron ayer por la mañana con los mandos de la Guardia Civil y la Policía Local para abordar los ataques a vehículos registrados en la localidad desde principios del mes de enero. En el encuentro, la alcaldesa y la concejala fueron informadas de las actuaciones que se han tomado hasta ahora y la estrategia que seguirán estos dos cuerpos de manera coordinada para atrapar a los culpables.

Desde que se detectaron los ataques, a principios de año, agentes de estos dos cuerpos trabajan conjuntamente para solventar el problema. Ambos organismos piden al vecindario de los garajes y de la zona afectada que, si han sufrido ataques en sus vehículos, interpongan denuncias si todavía no lo han hecho, y que les avisen si detectan cualquier movimiento extraño. Los teléfonos de contacto de la Policía Local de Paiporta son el 96 118 20 07 y el 900 122 092, mientras que el del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta es el 96 397 30 69.

«Somos conscientes de la angustia que está sufriendo el vecindario de esta zona, y agradecemos toda la información que nos han aportado. Los cuerpos de seguridad están poniendo todos los medios al alcance para solucionar el problema, y continuarán trabajando de manera conjunta para conseguirlo», afirmó la alcaldesa, Isabel Martín, que también ha agradecido la predisposición a colaborar de ambos cuerpos.

«Hay actuaciones y estrategias de las cuales no podemos informar para no perjudicar la investigación, pero me consta que se está haciendo todo lo posible para atrapar a las personas responsables», apuntó la regidora.

Con el objetivo de explicar las estrategias a los propios afectados y rebajar la alarma generada, representantes del Ejecutivo y de los cuerpos involucrados en este plan de seguridad se reunieron ayer con representantes de las diferentes escaleras afectadas por estos ataques. Precisamente, la tensión se incrementó esta semana cuando una de las vecinas sufrió una agresión al sorprender a miembros de esta red dañando los vehículos. Al parecer, los autores de los ataques llevan navajas, punzones y destornilladores que podrían utilizar como armas.