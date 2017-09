Los vecinos de La Canyada se movilizan por la retirada del servicio de urgencias en verano Uno de los carteles colocados por los vecinos de La Canyada. / lp Los afectados se concentran hoy en las puertas del ambulatorio y continúan con la campaña de recogida de firmas MARINA COSTA PATERNA. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:39

Los vecinos de La Canyada se concentran esta mañana en las puertas del centro de salud para protestar por la retirada del servicio de urgencias. «Termina el verano y este año en La Canyada, por primera vez, no hemos tenido servicio de urgencias en el ambulatorio, pese a triplicarse el número de vecinos y veraneantes».

Los residentes han decidido movilizarse y protestar con un acto reivindicativo. «Después de años con servicio de urgencias, una reivindicación que costó mucho conseguir, se ha eliminado. La anterior Conselleria, gobernada por el PP, lo implantó y, aunque hubo algunos altibajos, se mantuvo hasta este año, que es cuando la actual ha decidido eliminarlo», destacan desde la Asociación de Vecinos de La Canyada.

Los residentes no entienden «cómo se nos ha recortado este servicio en estas fechas. En julio, a petición nuestra, desde el Ayuntamiento se solicitó una reunión con la consellera de la que no hemos tenido ninguna respuesta».

La convocatoria vecinal se ha previsto para hoy viernes, a las 8:30 de la mañana. Tras la colocación de una pancarta, los vecinos continuarán con la recogida de firmas en la puerta del ambulatorio.

Ningún recorte

«Seguimos recogiendo apoyos y no cejaremos en nuestra lucha hasta que se nos garantice un servicio de urgencias en verano y durante todo el año, como mínimo, igual del que disponíamos», recalcaron desde la Junta de Barrio.

Los convocantes aseguran que no van a aceptar «ningún recorte en los servicios sanitarios de La Canyada y mantendremos nuestra lucha hasta que este ambulatorio no solo disponga del servicio de urgencias que nos merecemos, si no que aumente sus servicios durante todo el año». Los residentes señalan que hay servicios «como pediatría, rehabilitación, extracciones, que necesitarán ampliarse». Los convocantes iniciaron una campaña de recogida de firmas que ya lleva más de 1.500 para recuperar el servicio de Urgencias. «Cerca de 20.000 personas se han quedado este verano sin este servicio tan básico», destacó ayer el presidente de la Junta de Barrio, José Carot. La petición con todas las rúbricas reunidas será entregada a la Conselleria de Sanitat en próximas semanas.

El pasado uno de julio, un cartel informaba de que el horario de verano del centro de atención de La Canyada, que se mantendrá hasta el 15 de septiembre, iba a ser de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, incluidos los sábados.

Así, todas las urgencias que se producen fuera de dicha jornada se atienden, desde esa fecha, en el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud de Paterna, ubicado en el Clot de Joan.

Desde el Ayuntamiento indicaron la semana pasada que el concejal de Sanidad, Julio Fernández, está pendiente de una nueva reunión con representantes de la Conselleria «para abordar esta cuestión de nuevo y tratar de reforzar el servicio», tras mantener, a principios del verano, una entrevista con la dirección del Área de Salud del Arnau sobre este mismo tema.

En aquel momento, desde la Conselleria de Sanidad indicaron que la decisión de retirar el refuerzo de Atención Continuada durante los fines de semana de julio y agosto, era «fruto del estudio de la actividad de años anteriores para intentar adecuar los recursos sanitarios a la demanda asistencial real del consultorio y hacer una mejor planificación por parte del Departamento de Salud al que pertenece este consultorio auxiliar».

Según los datos de actividad de años anteriores, recalcaron desde Conselleria, «se ha comprobado que la demanda de atención urgente durante esos meses en el consultorio de La Canyada no se incrementa, sino que es inferior a cualquier otro mes del año y, precisamente por ello, se optó por reagrupar los recursos asistenciales de otra forma para mejorar la atención sanitaria global del Departamento».