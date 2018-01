Vecinos de La Canyada alertan de «plazas sin cubrir» y «nuevos recortes» en el consultorio

La Asociación de Vecinos de La Canyada denunció ayer la «situación de recortes y plazas sin cubrir en atención primaria». «Al recorte de horarios que hemos sufrido durante estos días de navidades y fin de año, al cerrar el consultorio por las tardes, en plena ola de gripe», según explicó ayer el secretario de la asociación, José Carot.

«Sumamos el hecho de que no se han cubierto las bajas, lo que ha ocasionado que mas de un día solo haya habido un solo médico e incluso no hemos tenido pediatra al no estar cubriéndose las bajas».

La situación en materia sanitaria «empieza a ser más que preocupante ya que no vemos que se esté dando una respuesta por parte de la administración».

Desde la entidad consideran que los recortes «en la atención empiezan a ser graves, ya que desde este verano que se eliminaron las urgencias en el consultorio de La Canyada la cosa ha ido a peor, sin que se nos haya dado ninguna respuesta satisfactoria».

Con todo esto, «no es de extrañar el colapso en el Hospital Arnau, ya que al no ser suficiente la atención primaria y la falta de servicio de urgencias, esto hace que muchos pacientes acudan al Arnau generando problemas de saturación, que podrían haberse evitado con más medios».