Vecinos de Alfafar denuncian el «abuso» del pitido del tren en el paso a nivel Un convoy cruza el paso a nivel de Alfafar. / lp Los maquinistas están obligados a alertar acústicamente en dos ocasiones en el tramo de la estación para avisar de su llegada y salida junto al paso de vías ADA DASÍ Martes, 13 junio 2017, 00:30

Un grupo de vecinos que residen en las inmediaciones del paso a nivel de Alfafar han denunciado el «abuso por parte de algunos maquinistas del uso de la bocina ensordecedora al acercarse». «Estamos de acuerdo en que tienen que avisar cuando se aproximan al paso a nivel, pero que lo hagan de una forma moderada como sí hacen algunos maquinistas pero otros utilizan el silbato durante más de un kilómetro y a su máxima potencia cuando, según observamos, hay varios niveles de pitada», señalan. En esta línea, advierten que «hay muchas viviendas situadas muy cerca de las vías y pasan una media de unos 200 trenes diarios en las dos direcciones».

Respecto al polémico paso a nivel, que divide a los municipios en dos, los vecinos no entienden por qué «se mantiene abierto teniendo en cuenta que hay un puente de nueva construcción a unos 500 metros y una pasarela elevada para peatones a unos 100. Con el cierre se evitarían accidentes, como los ha habido hasta ahora».

No obstante, las opiniones están dividas en el barrio. Miguel, que regenta un restaurante a escasos metros del paso a nivel, desde hace cerca de treinta años, señala que «es preciso que piten, porque estamos tan acostumbrados a cruzar las vías que muchos ni siquiera miran y si no fuera por el aviso habrían más accidentes». «Cuando alargan el pitido es porque hay alguien que cruza cuando no debe», añade.

Juan y Pedro llevan en el vecindario cerca de cincuenta años y «estamos tan acostumbrados a los trenes que ya no nos molesta». «Para los que vienen nuevos a vivir aquí es diferente y muchos no lo aguantan», añaden. También señalan que por la noche «el tráfico es menor porque no pasan los de cercanías», aunque si advierten que «algunas veces los pitidos son más largos». Lo que más molestias causa entre el vecindario «son las obras de reforma o mantenimiento».