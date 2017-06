El PP de Torrent critica el «recorte» en becas a jóvenes

torrent. Por segundo año consecutivo, el grupo municipal del PP ha criticado el «recorte» de becas a estudiantes de Torrent con el programa de la Diputación. Según su portavoz, Amparo Folgado, la ciudad «se vuelve a quedar con 38 becarios por segunda vez consecutiva, la mitad que en los años anteriores» ya que como asegura, «hasta el verano de 2015, a Torrent le correspondían un mínimo de 75 cada año».

Los populares también lamentan que «en dos años de gobiernos de izquierdas, la formación de los jóvenes ha dejado de ser una prioridad y 74 de ellos no han podido realizar sus prácticas formativas y remuneradas en su Ayuntamiento». En 2016, la formación presentó una moción instando a la Diputación a «reconsiderar el recorte y en el caso de no hacerlo, que el Consistorio asumiera las 37 becas que faltaban», pero la iniciativa «no salió adelante al votar el PSOE, Compromís y Guanyant en contra», recuerdan.

En este sentido añaden que «una de las razones que esgrimieron desde Compromís para no apoyar la iniciativa era que se iba a crear una modalidad de beca post grado», pero « solo se ofertó una plaza». «Quienes venían a rescatar personas, no solo no las rescatan sino que perjudican a los jóvenes con sus recortes», añaden.