«Cuando te toca una cosa así te destroza la vida»

Una familia de Museros organiza una marcha solidaria para recaudar fondos destinados a investigar tratamientos para lesiones medulares El hijo de Gloria sufre tetraplejia tras un accidente en la piscina

«Queremos movilizar a todos los afectados e impulsar una asociación o plataforma para destinar dinero a la investigación de las lesiones medulares». Gloria y su familia han organizado para el próximo domingo una marcha solidaria en Museros con el objetivo de conseguir fondos con los que incentivar la puesta en marcha de investigaciones médicas que traten de paliar los efectos de las lesiones provocadas en la médula ósea y otras discapacidades físicas similares. Esta familia ha vivido en sus propia casa los efectos de estas lesiones. Daniel, uno de los hijos de la familia, sufrió un accidente en la piscina de la vivienda familiar y quedó tetrapléjico. Sus padres no se resignan y quieren hacer todo lo posible para que, al igual que ocurre con otras enfermedades como el cáncer, aumenten las investigaciones que puedan ayudarles.

«Cuando te toca una cosa de estas te destroza la vida porque te das cuenta de que no existe un remedio», apunta Gloria al recordar el fatídico 4 de agosto de 2015. Su hijo Daniel, con apenas 19 años, se tiró a la piscina y sufrió un grave accidente. «Un amigo lo sacó prácticamente ahogado y, alertado por los gritos, su hermano bajó y lo pudo reanimar. Una ambulancia lo llevó al Clínico. El diagnóstico: tetraplejia. No siente nada de cuello para abajo», resume. Después del trágico suceso, esta madre comenzó a contactar con asociaciones pero se dio cuenta de que, para las lesiones medulares, las entidades existentes se centran especialmente en tareas informativas, de ayuda en los trámites burocráticos o de aconsejar las mejores opciones, «pero no hay asociaciones que apoyen investigaciones médicas para ello», lamenta.

Por eso, esta familia se ha embarcado en una cruzada para conseguir precisamente eso, fondos con los que respaldar los trabajos médicos que puedan hacer que estas lesiones no sean incurables. Así, y con los fondos recaudados en la marcha solidaria del domingo, quieren contribuir a la investigación que viene desarrollando la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro «por ser la única por el momento con la fase de ensayos clínicos a personas aprobada por la Agencia Española del Medicamento», explica Gloria, que pone el acento en la necesidad de movilizar a todos los afectados por este tipo de lesiones. Y no quiere quedarse aquí, ya que su idea es crear algún tipo de asociación, incluso a nivel nacional, para seguir organizando evento y recaudando fondos siempre destinados a tal fin.

Para participar en el primero de ellos, en la marcha solidaria del domingo en Museros, los interesados pueden comprar los tiquets hoy en el Ayuntamiento, el centro de día de la localidad o la carnicería Costa i Bosch. Además de en el evento deportivo, podrán disfrutar de una paella, una actuación musical y participar en el sorteo de una camiseta del Valencia CF firmada por el futbolista Carlos Soler.