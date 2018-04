Los socios reprochan al PSPV su «silencio» por el festival de paellas de Moncada La Junta de Seguridad celebrada esta semana, antes del festival. / lp Guanyem y Acord Ciutadà exigen explicaciones al secretario general de los socialistas por «no darlas la alcaldesa» M. COSTA MONCADA. Jueves, 12 abril 2018, 00:22

La pugna política en el Ejecutivo de Moncada prosigue en plena cuenta atrás para la celebración del Festival de Paellas Universitarias de mañana. «Ante el incumplimiento de los acuerdos firmados con el PSOE», los portavoces de Guanyem (Manolo García) y Acord Ciutadà (Vicent Conejero) pidieron ayer «al secretario general de los socialistas de Moncada que se posicione respecto a la gestión de las paellas del Grupo Municipal socialista, ya que Amparo Orts ha decidido mantener silencio en este asunto». Esto supone «una prueba evidente de ausencia de diálogo y de la incapacidad para dar explicaciones de la alcaldesa».

Las dos formaciones políticas que han sustentado el pacto de gobierno en Moncada consideran que los acuerdos «los firmaron con los partidos políticos y no con las personas». En este sentido exigen al secretario general, Juan Carlos Fulgencio, que «dé las explicaciones que niegan sus representantes en la Corporación. Entendemos que se encuentren inmersos en la modificación de la ejecutiva, así como en la elección de secretario general de la Agrupación Local de Moncada, pero eso no es excusa para no intervenir y manifestar un posicionamiento respecto a la gestión realizada por su grupo en el Ayuntamiento». Manolo García y Vicent Conejero consideran «grave la situación», mientras los socialistas «perseveran en la inmovilidad, manteniendo su posición sin contar con el apoyo de ningún grupo político».

A 24 horas

A un día del festival, el montaje de los escenarios y el resto de las instalaciones se encuentra «prácticamente al 99%. Ya se están dando los últimos retoques a todo el conjunto», destacaron fuentes de la organización. La celebración de la Junta Local de Seguridad «sirvió para ultimar detalles y para mantener todo el operativo previsto, ya que se ha trabajado hasta el último momento con total normalidad y colaboración por parte de todos y, en este sentido, ya está todo preparado».