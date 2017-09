El sistema público de bicicletas de l'Horta logra su conexión con Valencia Representantes políticos de varios municipios, en la inauguración de una de las paradas. / lp Once localidades se beneficiarán de las nuevas seis paradas intermodales instaladas en la capital y de los abonos compatibles con la red de Valenbisi DANIEL NAVARRO VALENCIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:07

Varias localidades de la comarca de l'Horta pueden desde ayer llegar hasta Valencia haciendo uso del sistema público de alquiler de bicicletas de sus respectivos municipios. Así lo anunció ayer la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Júlia Company, en la inauguración de las seis nuevas bases del sistema intermodal de bicicletas públicas que permitirán la esperada conexión entre los sistemas de Valenbisi y Mibisi.

En el acto se presentaron las nuevas seis paradas que entran en servicio, localizadas junto a bases de la red de Valenbisi. Las mismas se encuentran en el complejo 9 d'Octubre, el Centro Comercial Nuevo Centro, la Universitat Politècnica, la calle La Safor, la avenida Doctor Tomás Sala y San Isidro.

La situación de las paradas se han seleccionado específicamente para hacer converger estas líneas de movilidad sostenible con otros sistemas de transporte público, como las estaciones de Metrovalencia, EMT y autobuses interurbanos.

Asimismo, se ha subrayado la intención de ejecutar una segunda fase de expansión, en la cual está prevista la instalación de otras cuatro estaciones. Una estará en la avenida de Alfahuir, a petición del Consistorio de Alboraya.

La intervención beneficiará a los usuarios de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet, Catarroja, Torrent, Mislata, Burjassot, Paterna y Alboraya, además de a los residents del cap i casal. De hecho, en el encuentro se ha presentado un nuevo abono combinado para usuarios de Valenbisi y Mibisi, lo que permitirá a todos los ciudadanos que hacen uso de las más de 1.000 bicicletas del sistema comarcal, dejar su vehículo en la parada intermodal y coger otra de la red de Valencia con el mismo abono, que es compatible con la tarjeta móbilis.

Además, en muchas de estas estaciones de aparcabicicletas, el usuario puede consultar la disponibilidad de vehículos en el resto de la comarca.

Al acto de inauguración, que tuvo lugar en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, acudieron también Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia; Mauro Fiore, director de Movus, Michel Montaner, presidente de la Comisión de Movilidad de la Mancomunitat de l'Horta Sud, el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría; y Nuria Campos, concejala de Movilidad e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Paterna, entre otros representantes.

Precisamente, Michel Montaner, agradeció el trabajo conjunto de las instituciones pero pidió no caer en el conformismo. «Este sistema integrado, indudablemente, va a hacer que se incremente el uso de la bicicleta y cubrirá una parte de las necesidades de transporte de la ciudadanía pero no podemos olvidar que todavía hay muchos pueblos que no disponen de un transporte digno y en condiciones», aseveró.