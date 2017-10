EL SHENANDOAH M'ATRAU

La veritat és que sí. Tant, que no he pogut evitar fer un viage de rapa i fuig per a revore les seues aigües clares que se passegen per Virgínia (EE.UU.) Pero el cas és que quan veïa este riu fruint dels seus bells paisages sentia enyor pel meu Túria -que ya ni porta aigua pel vell llit i és un gran jardí-; serenat me'n torní a Valéncia on vixc feliç. I és quan, de nou, recorde Virgínia i West Virgínia, dos estats de valls i montanyes ben rics en rius. Llocs per a visitar-los i per a viure en plena natura veent el vol dels falcons, les àguiles, els pelícans. Terra a on viviren indis primitius: per l'est, els susquehanna; pel centre, els monacans i manahoacs, tribus pacífiques que adoraven a un deu i seguien un calendari i, per l'oest, els cheroquis. Qui veu les Blue Ridge Mountains se sent relaixat. Deixa que el rellonge pare i exclama com Ethel-Marie Underhill -que havia vixcut en 8 estats i 3 països estrangers: «Sense cap dubte, açò és lo més bonico del món».

Mentres alguns turistes gojaven enfonsant-se en les cavernes calcàrees, yo vaig preferir quedar-me a la voreta del riu per a vore botar contents als peixos; després, entrí en el Parc Nacional que diuen que no va ser habitat per l'home fins l'Edat de Pedra. A on, per allí els indis buscaren cacera i peixquera que els feya més falta que als que hi anem, només per dotorejar i deixar que te conten històries com la de que estos boscs plens de castanyers se salvaren -quan ya un fongo estava matant al 25% dels arbres- gràcies a que el Congrés trobà fondos per a pagar als 2.000 propietaris d'aquelles terres per a que se'n anaren i deixaren que tots els animals vixqueren al seu aire -i aigua-.

Diu el seu lema: «Virgínia és per als enamorats». I no sols per ad ells sino per a molta gent que allí va a fi d'extasiar-se en les seues postes de sol, tan copiades pels pintors. Shenandoah, nom que significa 'filla del cel' perque les seues aigües arrastren certa màgia i el fort encantament d'esta corrent cristallina que va per Maryland i Virgínia, per a juntar-se al Potomac. Veus açò i dius: Amèrica és un paraís... i de vegades un infern pels incendis que se produixen.