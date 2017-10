Una sentencia da la razón a Paterna al revertir el servicio del agua en parte de La Canyada Imagen aérea de La Canyada con la zona industrial al fondo. / lp El fallo pone en manos del Ayuntamiento la gestión, que estaba en manos de la Cooperativa Valenciana El Plantío MARINA COSTA PATERNA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:43

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Valencia cierra parte de la guerra del agua abierta en Paterna al inadmitir la demanda interpuesta por la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada en relación a la gestión del servicio.

El fallo del tribunal no impide la reversión del servicio de agua iniciada por el Ayuntamiento de Paterna en medio barrio de la Canyada, hasta ahora en manos de la Cooperativa. Ayer fueron informados todos los grupos políticos en comisión informativa de dicha sentencia que determina que, examinadas las alegaciones de las partes y la documentación del expediente administrativo, procede «inadmitir el recurso contencioso administrativo» interpuesto.

Los argumentos del tribunal, que impone el pago de las costas a la parte actora, determinan que «estamos ante un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, pues no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, no producen indefensión ni perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».

El acuerdo recurrido, junto a la desestimación de la revisión de la tarifa propuesta por la actora (que manifiesta que no recurre), decide iniciar el procedimiento de revisión del servicio al Ayuntamiento de Paterna por finalización «de la concesión tácita de la Cooperativa El Plantío y La Cañada, y a su vez, 'comunicar a la Emshi, con objeto de garantizar el suministro de abastecimiento, la reiteración de la solicitud, para que proceda, a la ejecución de la infraestructura necesaria para la posibilidad de suministro de este vecindario en alta» e 'instar a la Emshi para que incluya en el Plan de Inversiones de infraestructuras hidráulicas y ejecute las infraestructuras necesarias para que, en caso de necesidad, la Cooperativa El Plantío y La Cañada pueda ser abastecida en alta».

El Ayuntamiento defendió que los términos del acuerdo recurrido eran «del todo conexos, relativos a la prestación de un servicio público obligatorio para la Administración local» y que la relación con la Cooperativa es «una concesión tácita del servicio de abastecimiento de agua, que la misma ha existido desde hace más de 50 años, y que la intervención municipal en la prestación del servicio se ha producido desde el principio».

La parte demandante alegaba que el Ayuntamiento «aprovechando el procedimiento de aprobación de tarifas, a solicitud del interesado, tramitado incluso por vía de urgencia, y en el que participa únicamente a título de informante y no de órgano decisorio, lo utiliza para acordar la reversión de instalaciones por una supuesta finalización de una supuesta concesión tácita y otras cuestiones que nada tienen que ver con la aprobación de la tarifa del agua». También alegaban que el acto administrativo recurrido «es un acto de trámite que decide sobre el fondo del asunto y causa indefensión» y alegaba la «nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de reversión del servicio por inexistencia de procedimiento administrativo previo de extinción de la concesión o finalización de la prestación del servicio». La reversión, que afectaría a unos 3.000 vecinos, buscaba, según defendió al iniciar el proceso el Ayuntamiento, «avanzar hacia un servicio unificado de suministro y de tarifas en el municipio donde todos los vecinos de Paterna tengan los mismos derechos en cuanto al agua y no se vean discriminados en función del barrio donde residan». Fuentes municipales aseguraron también que no sólo no subiría el precio, sino que se «mejoraría el servicio». Actualmente los vecinos pagan hasta cuatro tarifas diferentes en función del barrio en el que residen y la empresa suministradora encargada de dicha zona.