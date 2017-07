Cancelan el encuentro motero de Torrent organizado por el club Custom La Rabosa tras la polémica por los «folletos sexistas» Dones amb Compromís había pedido a la Conselleria de Igualdad la eliminación del anuncio de una convocatoria por «cosificar» a la mujer al aparecer en bikini M. COSTA TORRENT. Martes, 11 julio 2017, 11:17

El club La Rabosa de Torrent ha decidido suspender el encuentro motero "11 Matinal Ciutat de Torrent" organizado para el 16 de julio tras la polémica por la publicidad ideada para promocionar el evento. Dones amb Compromís per Torrent denunciaron la campaña y condenaron y pidieron la retirada «de la publicidad sexista del encuentro de motos del club La Rabosa».

El club ha anunciado ''la retirada del citado material publicitario en prevención y como acto de buena fe de cara a las socias del Grup y de las mujeres del público en general asistente, a las que les pueda haber ofendido. Rectificar es de sabios, y por este motivo, lamentamos si el folleto ha herido la sensibilidad de alguien y nos disculpamos públicamente, ya que no era, ni mucho menos, nuestra intención''.

''Asimismo, y como muestra de nuestro apoyo queda suspendido todo evento festivo en el que pudiera entenderse ofensa hacia la mujer y velaremos por el cumplimiento de los deberes y libertades relacionados con la política de igualdad de género tan necesarias en estos tiempos y que nos afecta a todos: hombres y mujeres''.

Retirada de folletos

Desde el colectivo de Dones amb Compromís per Torrent se pidió la retirada de dichos folletos «por tener un carácter abiertamente sexista y atentar contra la dignidad de la mujer». En palabras de la portavoz del colectivo feminista de Compromís, Meritxell Peris, «en la publicidad se cosifica a la mujer sólo como objeto pasivo. En siete de las nueve fotos, se nos presenta con bikini o bañador y en actitud únicamente de distracción para la mirada del macho».

Asimismo, Meritxell Peris valoró que «la publicidad no se puede enmarcar en unos códigos propios de la actividad motera, ya que hay mujeres que siguen este modo de vida y son miembros activos de la comunidad, siendo unas grandes pilotos de moto, pero en la publicidad sólo se nos ve como acompañantes o que vamos de paquete: sólo se nos valora como distracción o reclamo y no como moteras que participan del encuentro». Por su parte, la concejala del grupo municipal de Compromís en Torrent, Carme Silla, consideró como positiva la actuación de la Conselleria de Igualdad, que ha alertado de esta publicidad y ha pedido la retirada: «tenemos que ser muy sensibles con este tema, ya que, de manera explícita o implícita, estos contenidos fomentan la estructura patriarcal y machista que es la que provoca, como violencia máxima y final, que una mujer sea asesinada por el terrorismo machista cada tres días en España. Es necesario educar en todos los niveles y que quede claro que estas actitudes machistas no son bienvenidas en nuestra sociedad».

Fuentes consultadas del club explicaron que se trataba de una publicidad en papel, repartida a modo de 'flyer' o propaganda y que en la parte trasera de la misma «aparecía una chica en bikini y otra en una moto». Indicaron que la petición de retirada fue municipal y que el club así lo hizo. Hoy está previsto que la entidad haga público un comunicado, tras señalar que la publicidad no pretendía ofender a nadie.