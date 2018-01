La renuncia de Costa como edil de Torrent se hará efectiva en el próximo pleno El edil dimite de sus responsabilidades en el Ayuntamiento para ocupar su nuevo cargo en la televisión valenciana como jefe de Emisiones A. D. TORRENT. Martes, 9 enero 2018, 00:08

El hasta ahora concejal de Fiestas, Cultura, Fallas y Comunicación, Alfred Costa, ha renunciado a su acta como edil para ocupar el puesto de jefe de emisiones en la nueva televisión pública valenciana. Costa trabajó durante la época pasada en Canal 9 y ahora vuelve a sus orígenes, tras media legislatura al frente de estas áreas en el Ayuntamiento torrentino.

A pesar de que en el último encuentro con la prensa el edil señaló que no dimitiría y que ambos cargos podrían compatibilizarse, no ha sido así y su renuncia se hará efectiva en el pleno ordinario que se celebrará el jueves. Su vacante en el Gobierno de Jesús Ros será ocupada por Susi Ferrer, concejala socialista en la anterior legislatura y hasta ahora, asesora del área de Deportes, que conoce a la perfección.

Costa se despide con una de sus últimas gestiones como ha sido la de recuperar para la ciudad ocho de las obras de Genaro Palau y declarar el 2018 el 'Any Palau'. Durante sus cerca de dos años y medio de legislatura, ha tratado de mantener el presupuesto de Fiestas e implicar a los colectivos locales en su desarrollo. En el sector de las Fallas no le ha ido igual de bien y tuvo que enfrentarse a la destitución de la Junta Local Fallera y retomar el Reglamento que no ha puesto punto y final al debate sobre el uso de la banda. Por el contrario, ha sido innovador en la celebración del 9 d'Octubre, con la participación de artistas locales en el programa.

Su marcha obliga al alcalde, Jesús Ros, a reorganizar el Gobierno municipal. Podría dejar las áreas tal y como están e incorporar a Ferrer en estas delegaciones que ahora han quedado vacantes.