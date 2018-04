La recepción de La Coma iniciará un plan de remodelación integral «sin precedentes» Una de las zonas ajardinadas que rodean los bloques de las viviendas sociales donde se podrá intervenir. / lp Paterna podrá intervenir en calles y plazas, decenas de zonas verdes y entornos de bloques de viviendas y gestionar más de una veintena de locales y solares MARINA COSTA PATERNA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:57

La recepción de La Coma cambiará la imagen externa del barrio con la puesta en marcha de un plan de remodelación integral de zonas comunes «sin precedentes» que permitirá reordenar e intervenir en espacios que llevaban «más de veinte años sin ninguna actuación. El objetivo es recuperar zonas históricamente degradadas con proyectos de remodelación sostenibles. Los trabajos se coordinarán con los vecinos y asociaciones para atender las áreas más necesitadas a lo largo de distintas fases», explicó ayer el concejal de Urbanismo, Carles Martí.

40 años después de la creación del barrio, el Ayuntamiento está a punto de cerrar este trámite que permitirá trasvasar la gestión autonómica y el mantenimiento de estas zonas comunes a la Corporación paternera para que puedan intervenir en ellas y remodelarlas.

El pleno del próximo mes abordará la evaluación ambiental y después «tendrá que aprobarse la modificación del ordenamiento». El Consistorio asumirá la gestión de más de una veintena de locales y solares que hasta ahora permanecían sin uso o infrautilizados.

Reivindicaciones históricas

El Ayuntamiento se hará cargo «viales, zona ajardinadas y parcelas», como la situada junto al Antonio Ferrandis, lo que permitirá resolver un foco de suciedad muy criticado por los vecinos en estos últimos tiempos. «En este plan se incluye este solar educativo, situado junto al centro escolar. Mientras no se reclame su uso educativo, se podrá efectuar una modificación compatible con el de zona verde y, por lo tanto, se acondicionará como tal», destacó el responsable de Urbanismo.

El proceso también incluye la cesión de todos los locales situados en el bloque donde se ubicaba el antiguo mercado, para que puedan acoger aulas de formación para los vecinos y vecinas del barrio. En total, Paterna podrá dedicar a programas de inserción y usos sociales una veintena de espacios.

También se remodelarán las zonas ajardinadas que bordean seis bloques de viviendas. «Todas estas actuaciones en zonas comunes externas del barrio cambiarán radicalmente la imagen del entorno», pues traerán consigo «programas específicos de jardinería y limpieza».

Estas son precisamente las dos grandes reivindicaciones del barrio. «LLevamos acumulados años de suciedad, falta de limpieza, zonas degradadas y desperfectos que no se han reparado. Bancos rotos, zonas verdes donde no hay ni una sola planta, solares llenos de basura y matorrales, espacios comunes que llevan décadas prácticamente abandonados. Esperamos que esta intervención permita, por fin, transformar un barrio olvidado durante muchos años», señala el presidente de la Junta de Barrio, Juan Cantero.

El estado actual de buena parte de los elementos externos de las viviendas «es lamentable, las fachadas están muy mal, las puertas no funcionan o no cierran, los telefonillos no existen. Este plan debería priorizar todas estas carencias que afectan a la calidad de vida de los vecinos y a su seguridad», destacaron desde la Asociación de Vecinos del Barrio La Coma.

Otra petición es que estos trabajos de remodelación, limpieza y adecuación puedan realizarlos «vecinos y vecinas desempleados del barrio para ayudar a mitigar las enormes tasas de paro que tenemos aquí y empezar a cambiar el futuro de La Coma».