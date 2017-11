Quart tendrá un nuevo consultorio médico en 2018 La alcaldesa anuncia la apertura de un ambulatorio en el barrio de Santa Cecilia tras 13 años de reivindicaciones M. COSTA QUART. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:52

El barrio de Santa Cecilia de Quart de Poblet tendrá un consultorio médico auxiliar en 2018. El Ayuntamiento adquirirá en breve un bajo y lo acondicionará con ayuda de la Generalitat, mientras que la concesionaria del Área de Salud de Manises aportará el personal. La alcaldesa, Carmen Martínez, hizo este anuncio en el pleno de anoche. El Consistorio ha logrado, «por fin, el apoyo de la Generalitat para poner en marcha este servicio, tras más de 13 años de reivindicación por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía, que obtuvieron reiteradas negativas de los anteriores gobiernos del PP».

«Llevar la atención sanitaria primaria al barrio de santa Cecilia era un compromiso de los sucesivos equipos de gobierno socialistas desde hace cinco legislaturas y no hemos dejado de intentarlo hasta que, al fin, un Consell sensible a las necesidades de las personas ha atendido lo que era una demanda con base real», destacó la primera edil. En Quart de Poblet «no aceptamos un no cuando sabemos que es injusto», resaltó Martínez, quien explicó que el Ayuntamiento formalizará la compra de un bajo, a la altura del cruce de la calle Reverendo José Palacios con Santa Cecilia, antes de que acabe el año y ha incluido la dotación correspondiente en el presupuesto de 2018 para acondicionarlo, con la ayuda de la Generalitat.

La alcaldesa ha logrado también que la concesionaria de la gestión del Área de Salud de Manises asuma dotar el consultorio del personal sanitario para prestar una atención primaria. El Ayuntamiento abrió en el año 2000, con el respaldo de los consejos asesores municipales de Bienestar Social y Sanidad y Consumo, una línea de trabajo orientada a la apertura de un ambulatorio en la zona este del municipio, consciente de las dificultades que personas mayores y personas con movilidad reducida tienen para desplazarse al actual centro de salud, «ubicado justo en el otro extremo de Quart de Poblet».

Desde el grupo municipal socialista, en el gobierno, se plantearon «sistemáticamente enmiendas a los presupuestos de la Generalitat» reclamando a la Conselleria la creación del consultorio. Las propuestas cayeron en saco roto, «a pesar de que el Ayuntamiento ofrecía un local, recursos y colaboración». Ahora, las trabas se han superado, «como también ocurrió con el Centro de Día, la Residencia de Personas Mayores y la Residencia para Personas con Diversidad Funcional, que con cien usuarios y usuarias están al cien por cien de ocupación».