El PSPV pide a Fomento más participación local en el proyecto de la pista de Silla

El PSPV reclama a Fomento mayor participación de los municipios afectados por el proyecto de ampliación de la pista de Silla (V-31), según el secretario de Áreas Metropolitanas de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que se reunió en Blanqueries con alcaldes y portavoces socialistas de los municipios afectados.

Municipios denuncian que los trabajos «afectarán a la Albufera y aislarán poblaciones». Sagredo lamenta que, conforme está planteada, la obra acabará «perjudicando al comercio local de varios municipios» y reprocha que desde que el proyecto arrancara en 2011 «no se haya consultado ni con los ayuntamientos ni con el Consell». El responsable de Áreas Metropolitanas señala que los socialistas ultiman medidas para combinar «ampliación y sostenibilidad». «El PP y el Gobierno de España no pueden acometer obras sin la opinión de la población afectada. Desde Madrid no se puede modificar el territorio sin conocerlo». «Otra ampliación es posible pero debe tener en cuenta el gran valor de la Albufera, distintos modelos de movilidad y accesos que no aíslen el comercio. En Madrid siguen anclados en el pasado», destaca.

Desde el Ministerio se recordó ayer que el proyecto de mejora de la V-31 se encuentra en las consultas previas medioambientales y es una fase incipiente. Las alegaciones que presenten los ayuntamientos o entidades afectadas tendrán que ser estudiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, quien puede incorporarlas al documento. Después aún tendrá que pasar por las fases de información pública y declaración de impacto ambiental.