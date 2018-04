El PSPV considera «ridícula» la inversión estatal prevista en los PGE para Paterna Los socialistas lamentan que la «vergonzosa cifra de tres millones de euros» deje fuera «reivindicaciones indispensables para los paterneros» M. C. PATERNA. Viernes, 6 abril 2018, 23:41

El portavoz del PSPV-PSOE de Paterna, José Manuel Mora ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 «evidencian, una vez más, el maltrato de PP y Ciudadanos a los paterneros y paterneras».

En opinión de Mora, «el Gobierno de Rajoy, apoyado por Albert Rivera, ha destinado la vergonzosa cifra de tres millones de euros a nuestro municipio, una cantidad realmente ridícula para un municipio de casi 70.000 habitantes que demuestra que estos presupuestos siguen sin tener en cuenta reivindicaciones indispensables para Paterna como la construcción de un segundo acceso al polígono Fuente del Jarro o la mejora del Parque Fluvial del Túria».

«El gobierno central sigue empeñado en proyectos que no cuentan con el visto bueno del equipo de gobierno ni de los representantes de las empresas de Fuente del Jarro», ha señalado Mora, en referencia a la ampliación del by pass, a su paso por la localidad de Paterna, al mismo tiempo que ha criticado que «PP y Ciudadanos no apoyen lo que demanda el municipio y, en cambio, aprueben proyectos en los que está en contra».

Asimismo, el portavoz socialista ha lamentado que el PP de Paterna «intente engañar a la ciudadanía con inversiones ficticias. El PP de Paterna hace la cuenta de la lechera al hablar de una inversión de 76,5 millones de euros para Paterna cuando la realidad es que, de esta cantidad, para 2018, sólo están consignados los ridículos 3 millones de euros. Los 73,5 millones restantes para años sucesivos no se los cree nadie».