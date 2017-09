La primera capitana del bando cristiano de Quart Foto del pregón de las fiestas de Quart. / lp Decenas de personas acuden al acto del pregón de 2017Teresa Hidalgo se convirtió ayer en la primera mujer en liderar a las huestes de la Cruz en los 33 años de historia de esta popular fiesta DANIEL NAVARRO QUART. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:39

Teresa Hidalgo pasó ayer a la historia de las fiestas de Moros y Cristiano de Quart de Poblet, tras convertirse en la primera mujer en liderar las huestes de la Cruz, en los 33 años de historia de estos festejos. Ella fue la gran protagonista de la cita, junto a Manuel Berzosa Soriano, de la comparsa Hussun KaabA en el bando de la Media Luna, y que fue el capitán moro en el popular acto del pregón, celebrado ayer. Les acompañaron el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Quart de Poblet, Daniel Navarro, y la alcaldesa, Carmen Martínez.

«Es todo un honor y una gran responsabilidad», aseguró Teresa, la cual explicó que se integró en la fiesta dentro de una comparsa mora hace seis años, y tras pasarse al bando cristiano, ahora la acompaña también su hija. «Espero que todos los vecinos se acerquen a disfrutar de las fiestas y lo pasen en grande», añadió.

Es la primera en el bando cristiano, pero no en el contrario, donde los dos años anteriores fue liderado también por mujeres. «Mis compañeras me han ayudado mucho, me han dado muchos consejos», detalló.

El encuentro de ayer volvió a estar protagonizado por los espectáculos organizados por las entidades organizadoras, con los visuales boatos y una gran puesta en escena donde se recrearon hechos históricos, como la batalla del Pla de Quart. Precisamente, este año volvieron a participar siete comparsas (cuatro moras y tres cristianas), tras la refundación de Los Cruzados.

La alcaldesa, Carmen Martínez, elogió que el bando cristiano, al igual que lo hizo el moro ya, haya apostado también por la igualdad con la elección de su primera capitana. «El trabajo de más de tres décadas que realizamos desde el Ayuntamiento en el ámbito de la igualdad, de la integración, de la eliminación de las barreras, se refleja también en la sociedad de Quart de Poblet y en las entidades ciudadanas. La Asociación de Moros y Cristianos es un claro ejemplo, ya que no sólo está promoviendo la visibilización de la mujer y su incorporación a figuras representativas que le estaban vedadas, como la de la capitanía; sino que también ha consolidado ya la participación de la Asociación prodiscapacitados de l'Horta con una filà propia, favoreciendo la integración de las personas con diversidad funcional, en este caso intelectual, a todos los ámbitos de la vida de nuestro pueblo, algo que en el Ayuntamiento nos enorgullece y que agradecemos de corazón».