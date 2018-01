Polígonos de l'Horta piden mejoras en seguridad, accesos y recogida de basura Reunión. Fepeval, Asivisa y representantes de Xirivella abordaron en una reunión cuestiones como la banda ancha. / lp Empresarios de Fuente del Jarro reclaman el tratamiento selectivo de residuos y entidades de Xirivella, más seguridad y banda ancha MARINA COSTA VALENCIA. Jueves, 25 enero 2018, 00:15

Los polígonos de l'Horta arrastran carencias en materia de seguridad, limpieza y accesos. Las necesidades en buena parte de las áreas empresariales de la comarca son amplias y diversas pero las conexiones y los servicios son las dos grandes asignaturas pendientes.

Los empresarios de Fuente del Jarro reclaman mejores accesos pero también solicitan, entre otros avances, la incorporación de la recogida selectiva de residuos a la red industrial.

A excepción de determinados bares y restaurantes que disponen de recogida de vidrio, «esta práctica común en las zonas urbanas no ha llegado a los polígonos. Al menos, no a Fuente del Jarro porque los empresarios no tienen la posibilidad de hacerlo, ya que no tienen contenedores específicos para ello, salvo que se lo procuren ellos mismos», explicaron ayer desde Asivalco. Cabe recordar que algunas firmas «deben acreditar la recogida selectiva de residuos para el cumplimiento de sus normas de calidad pero deben hacerlo por sus propios medios, sin apoyo de la administración».

Para la entidad, las empresas «pagan importantes sumas de dinero a través del IBI y también en la tasa para el tratamiento de la basura que se abona integrada en la factura del agua. Sin embargo, pese a pagar como cualquier otro contribuyente, determinados servicios no están contemplados, como es el caso de la recogida selectiva de residuos».

Críticas del PP

Respecto al tema de accesos en el polígono, el PP de Paterna criticó ayer «que sea la ciudadanía de Paterna la que deba asumir el 100% del gasto del proyecto técnico de un segundo túnel que conecte la primera con la segunda fase» y afirmó que lo que debe hacer el Ejecutivo «es exigir a las distintas Administraciones la ayuda económica necesaria para la ejecución de dicho túnel», pues con el desarrollo de dicho proyecto «se mejoraría la movilidad, se reducirían los atascos, y de este modo se pondría una solución a una reivindicación histórica de la zona».

Los populares resaltaron también que su grupo en Les Corts «propuso como enmienda a los presupuestos de la Generalitat que se ejecutara el nuevo túnel de unión de las dos fases del Polígono Industrial Fuente del Jarro, siendo rechazada dicha enmienda por el propio Partido Socialista en Les Corts».

Por otro lado, Fepeval y Asivisa se reunieron con representantes municipales de Xirivella para abordar distintos asuntos relativos al polígono Verge de la Salut y el resto de áreas industriales.

En esta reunión, el presidente de Asivisa, Alberto Forteza, transmitió al Consistorio inquietudes y propuestas de las empresas para la mejora del área industrial, «en especial ante los retos que va a suponer la próxima entrada en vigor de la Ley de Gestión de áreas industriales de la Comunitat Valenciana».

También se abordaron «las inversiones en el marco de las ayudas del Ivace en 2018 y 2019 para mejoras del área empresarial a acometer por el Ayuntamiento de Xirivella, el despliegue de banda ancha en la totalidad del polígono industrial Verge de la Salut y la inclusión del municipio en el Mapa del Suelo Industrial de la Comunitat Valenciana», describiendo las características, infraestructuras y servicios de los parques empresariales de Xirivella.

Según explicó el alcalde, Ricard Barberà, otras de las mejoras que demandan las zonas industriales del municipio se centran en «materia de seguridad, limpieza, señalización, iluminación y reasfaltado de calles y aceras».

Si bien, poco a poco se van realizando actuaciones como «la señalización de la ubicación de las empresas, que se efectúo el año pasado, y la preinstalación para la incorporación de la banda ancha».