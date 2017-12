La Plataforma por la C-3 recibe con «cautela» el plan de Fomento y pide un proyecto abierto Representantes de los municipios afectados por al C-3, en una protesta en la Estación del Norte. / DAMIÁN TORRES El portavoz del ente, Michel Montaner, demanda la posibilidad de «incorporar mejoras» a la inversión anunciada y recuerda que «quedan actuaciones pendientes» DANIEL NAVARRO XIRIVELLA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:01

El portavoz de la plataforma en defensa de la línea de cercanías C-3 y presidente de la comisión de Movilidad de la Mancomunitat Horta Sud, Michel Montaner, aplaudió ayer la lluvia de millones anunciada por Fomento para mejorar la red de cercanías, entre las que se incluyen determinadas partidas destinadas a renovar la línea C-3 que une Valencia y Utiel.

En concreto, las actuaciones buscan modernizar este itinerario y acabar con algunas de las demandas históricas de esta dotación, entre las que se encuentra el desdoblamiento de la vía entre Valencia y Buñol (210,54 millones), la electrificación hasta Utiel (94,41 millones), la adaptación de andenes o la supresión de pasos a nivel.

A pesar de todo, el representante aseguró haber recibo la notica «con cautela». «Todavía no conocemos todo el proyecto en detalle, ni la calendarización del mismo», subrayó Montaner, que demandó al Gobierno que «mantenga el proyecto abierto a las posibles mejoras que podamos demandar los municipios afectados».

Las mejoras anunciadas no contemplan el incremento de la frecuencia de paso o el soterramiento de la red

En esta línea, el exalcalde de Xirivella recalcó que «vamos a estar muy vigilantes a seguir el proceso de licitación y ejecución y a que se cumpla con lo prometido». «No sabemos fechas y lo que no puede ser es que esto se vaya alargando, se tiene que hacer cuanto antes y que las cantidades sean reales y no se queden solo en cifras».

Montaner, subrayó la importancia de que con este plan de mejora se termine con algunas demandas por las que se lleva luchando tanto tiempo, como es la electrificación de la red o el desdoblamiento de la red. No obstante, recordó que «todavía quedan pendientes intervenciones como la mejora de la frecuencia de paso, el soterramiento de gran parte de la línea, la adecuación de muchas estaciones y la construcción de otras; todas estas demandas que quedaron recogidas en la llamada 'Declaración de Xirivella'», la cual fue suscrita por los municipios conectados por esta red (Valencia, Xirivella, Aldaia, Cheste, Chiva, Buñol, Siete Aguas, Requena y Utiel).

El responsable agradeció «el trabajo que se ha hecho entre las diferentes administraciones, locales, autonómicas y nacionales; así como el respaldo de todos los vecinos que se han unido para conseguir que finalmente se modernice la red». «Si no hubiéramos estado juntos, si no hubiéramos unido fuerzas, quizá no estaríamos ahora en esta situación». De igual manera, destacó la importancia de «crear un diálogo fluido con el Ministerio de Fomento, para conocer la información y el estado del proyecto de primera mano».

Además advirtió que la plataforma no se va a desintegrar y que «seguirá luchando y reivindicando las demandas de los vecinos de estos municipios». En concreto pidió que en la futura comisión mixta de trabajo, cuya composición ya está prevista, «se incluya a un representante de cada uno de los municipios de la C-3, y no solamente a miembros de la Generalitat Valenciana y a representantes del Consistorio de Valencia.

El nuevo plan de Cercanías, anunciado el pasado lunes por el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuenta con una inversión de 1.436,55 millones. Entre las actuaciones anunciadas, además de las mejoras de la C-3, se encuentran también la incorporación de la primera fase del tren de la costa, es decir, la duplicación de la vía entre Cullera y Gandia (actualmente hay 26 kilómetros de vía única), de la que se beneficiarán unos 7.000 viajeros diarios, y la prolongación de la conexión férrea hasta Oliva.