La Plataforma 15 Minutos retoma las quejas por esperas de 40 minutos en la línea 2 este verano Uno de los cortes simbólicos que realizaron los vecinos de Paterna. / lp Vecinos de La Canyada vuelven a denunciar la falta de convoyes en el 40% de los días, «al pasar de 72 servicios a 27» en jornadas no laborables MARINA COSTA PATERNA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:20

Perder un metro en La Canyada este verano ha supuesto para muchos usuarios tener que esperar en el andén 40 minutos más para tomar el siguiente convoy, «un tiempo absolutamente tercermundista y desmedido, si lo comparamos con la media de espera de diez minutos de Torrent o Manises». La Plataforma 15 Minutos volvió ayer a exigir mejoras para acabar con «los deficientes tiempos de la línea que más esperas acumula de todas, un verdadero agravio comparativo para más de 200.000 vecinos afectados por la falta de inversiones que arrastra la línea 2 del metro».

Por ello, la Plataforma cívica volverá a retomar las movilizaciones y, el primer paso, será iniciar una campaña de recogida de firmas que se llevará a todos los municipios afectados por las «carencias» de este trazado que llega hasta Llíria y que circula por Paterna, l'Eliana y San Antonio de Benagéber.

«El problema es que en Paterna se quedan la mitad de los convoyes. En días laborales, Paterna dispone de 72 servicios, que pasan a 53 los no laborables, lo que supone un 40% de los casos, pero es que en La Canyada sólo 41 continúan hacia arriba y en días no ordinarios acaban siendo 27», explicó ayer Paco Marco, integrante de la Plataforma 15 Minutos Ya.

Más personal

El número difiere de los servicios diarios que llegan, «por ejemplo, a Manises, 135, o a Alboraya, con 120. Paterna siempre es el hermano pobre. Si el problema es la falta de medios para contratar personal y no hay ninguna limitación técnica, lo que Ferrocarrils debe valorar es, si verdaderamente no puede incrementar los recursos para poner más conductores, es repartir los servicios de manera más justa». Torrent «dispone de 197 servicios en los días ordinarios y pasa a 150 en los no ordinarios, lo que comparado con los 27 de La Canyada supone una cifra imposible de comparar», aseveró Marco

En agosto es posible que la estadística del número de viajeros «se reduzca pero, durante los meses de junio o julio, la cantidad de viajeros se mantiene pese a que la frecuencia es de 40 minutos, lo que supone un desastre para la gente que, sea verano o invierno, tiene que ir a trabajar igual, por ejemplo», destacó Pepe Carot, portavoz de la Junta de Barrio de La Canyada e integrante de la entidad. Los vecinos de La Canyada consideran, además, que el Ayuntamiento de Valencia «debería pasar del apoyo verbal a corroborarlo con hechos y ratificarlo, por ejemplo, en un pleno municipal».

Prácticamente el 90% del tráfico «afecta a la misma ciudad de Valencia, pues desde Llíria hasta La Canyada el destino y el retorno, en la mayor parte de los casos, es la capital», matizó.

La Plataforma pidió antes de verano a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) una «mejora gradual» de las frecuencias en la línea 2 para volver, «como mínimo, a las que existían en el año 2009, antes de que se produjeran los recortes de personal que volvieron a empeorar el servicio».

En la última reunión mantenida con responsables de Transporte y FGV, desde la plataforma explicaron que «según nos dicen, el principal problema es el límite de gasto impuesto desde Madrid, lo que hace imposible el aumento de personal y maquinistas que, incluso, ha disminuido por las jubilaciones».

Los asistentes al encuentro pidieron una nueva reunión, antes de finalizar el año, para «avanzar y recabar nuevos apoyos». La Plataforma y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna (Favepa) convocaron antes del verano una concentración pacífica en la estación de metro de La Canyada para reclamar mejoras en la frecuencia pero también mayor seguridad en la línea, especialmente en los pasos a nivel del municipio.

En 2016, los Ayuntamientos de Paterna, Lliria, L'Eliana y San Antonio de Benagéber aprobaron en sus respectivos plenos las reivindicaciones de la Plataforma. También Les Corts ratificó una Propuesta no de Ley con el mismo objetivo.

La realidad «ha sido que no solo no se ha mejorado la frecuencia, sino que en 2012 y 2013 se produjo una nueva reducción del número de servicios diarios», recordaron desde la entidad cívica.